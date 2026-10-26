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Diego Vázquez avisa a Marathón y lanza seria advertencia: "Solo ganando clasificamos"

El DT argentino del Alianza, Diego Vázquez, habló de la vuelta del Play-In de Concacaf en El Salvador, confiando en remontar la serie para ir a la Champions.

Diego Vázquez avisa a Marathón y lanza seria advertencia: Solo ganando clasificamos

Diego Vázquez, entrenador del Alianza FC, habló de lo que espera frente a Marathón este martes que juegan la vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf.

 Foto cortesía: Alianza FC
26 de octubre de 2026 a las 16:36

El técnico Diego Martín Vázquez habló del crucial choque de vuelta del Play-In rumbo a la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Alianza recibirá al Marathón de Honduras. La escuadra salvadoreña encara los 90 minutos decisivos en el Estadio Cuscatlán con la urgencia de remontar la desventaja del primer capítulo para amarrar el ansiado billete al torneo de clubes más importante de la región.

Con un amplio recorrido en el balompié de la zona, Diego Vázquez analizó el emparejamiento reconociendo que el margen de maniobra es estrecho, pero remarcó que la llave se mantiene completamente abierta. El estratega argentino enfatizó que el trabajo del cuerpo técnico consiste en brindar insumos tácticos, pero que la ejecución y el protagonismo recaen directamente sobre los futbolistas.

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"La experiencia siempre es importante, siempre los jugadores son los principales protagonistas. Nosotros les damos herramientas para que ellos puedan desempeñarse. Este es un partido de 180 minutos, estamos a un gol de pasar. Lo enfrentaremos con esa responsabilidad, espero que la gente nos acompañe", expresó Vázquez al evaluar el contexto de la serie continental.

En cuanto al apartado médico del plantel albo, el timonel confirmó una noticia positiva al recuperar a uno de los baluartes de la retaguardia para este encuentro de alta exigencia. La reincorporación del capitán Henry Romero otorga liderazgo y alternativas en la línea defensiva para contener el ataque verdolaga.

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"Ya está mejor, está disponible. Ahora veremos si lo colocamos como alternativa. Es un jugador de mucha experiencia que nos puede aportar mucho", comentó el técnico sobre el estado del experimentado zaguero central.

El entrenador argentino-hondureño del Alianza FC, Diego Vázquez, dirigiendo el entrenamiento antes de enfrentar al Marathón.

El entrenador argentino-hondureño del Alianza FC, Diego Vázquez, dirigiendo el entrenamiento antes de enfrentar al Marathón.

 (Foto: Alianza FC)

Por su parte, el volante Narciso Orellana apeló a la solidez mental del grupo para adaptarse a los momentos de cambio y responder ante la exigencia de la afición capitalina. El mediocampista insistió en que el ADN de la institución exige buscar el protagonismo sin importar las circunstancias del banquillo.

"Cada técnico tiene su estrategia. Nosotros tenemos que tener mentalidad fuerte y estar a disposición del entrenador que venga. Ahora tenemos que acoplarnos, vamos paso a paso para mañana poder sacar el triunfo", declaró Orellana, cerrando su intervención con un mensaje directo hacia el rival catracho: "Hoy es un partido totalmente diferente, tenemos que hacernos respetar. Mañana sí o sí tenemos que sacar un resultado positivo, solo ganando clasificamos".

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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