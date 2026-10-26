Diego Vázquez avisa a Marathón y lanza seria advertencia: "Solo ganando clasificamos"

El técnico Diego Martín Vázquez habló del crucial choque de vuelta del Play-In rumbo a la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Alianza recibirá al Marathón de Honduras. La escuadra salvadoreña encara los 90 minutos decisivos en el Estadio Cuscatlán con la urgencia de remontar la desventaja del primer capítulo para amarrar el ansiado billete al torneo de clubes más importante de la región. Con un amplio recorrido en el balompié de la zona, Diego Vázquez analizó el emparejamiento reconociendo que el margen de maniobra es estrecho, pero remarcó que la llave se mantiene completamente abierta. El estratega argentino enfatizó que el trabajo del cuerpo técnico consiste en brindar insumos tácticos, pero que la ejecución y el protagonismo recaen directamente sobre los futbolistas.

"La experiencia siempre es importante, siempre los jugadores son los principales protagonistas. Nosotros les damos herramientas para que ellos puedan desempeñarse. Este es un partido de 180 minutos, estamos a un gol de pasar. Lo enfrentaremos con esa responsabilidad, espero que la gente nos acompañe", expresó Vázquez al evaluar el contexto de la serie continental. En cuanto al apartado médico del plantel albo, el timonel confirmó una noticia positiva al recuperar a uno de los baluartes de la retaguardia para este encuentro de alta exigencia. La reincorporación del capitán Henry Romero otorga liderazgo y alternativas en la línea defensiva para contener el ataque verdolaga.

"Ya está mejor, está disponible. Ahora veremos si lo colocamos como alternativa. Es un jugador de mucha experiencia que nos puede aportar mucho", comentó el técnico sobre el estado del experimentado zaguero central. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE