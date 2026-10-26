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Marathón lo pierde ante Alianza: la baja sensible del Monstruo por el boleto a Champions

El conjunto sampedrano perdió a una figura en el ataque para la vuelta del repechaje a Champions de Concacaf.

Marathón lo pierde ante Alianza: la baja sensible del Monstruo por el boleto a Champions

Marathón visita al Alianza por la vuelta del repechaje a Champions de Concacaf.
26 de octubre de 2026 a las 12:29

Marathón afrontará una baja sensible para el partido de vuelta ante Alianza FC de El Salvador, donde buscará sellar su clasificación a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf. El conjunto verdolaga no podrá contar con el atacante colombiano Yairo Moreno, quien quedó descartado para este compromiso debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

La ausencia del futbolista representa un contratiempo para el entrenador del Monstruo Verde, tomando en cuenta la importancia de este encuentro internacional. Moreno ha sido una de las piezas ofensivas del equipo sampedrano, que intentará defender la ventaja conseguida en el primer duelo de la serie.

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El choque de vuelta se disputará este martes 27 de octubre, a partir de las 8:00 de la noche, en el Estadio Mágico González de San Salvador. Marathón llegará a territorio salvadoreño con la tranquilidad de haber ganado 2-1 en el partido de ida, resultado que lo coloca en una posición favorable para conseguir el boleto a la siguiente edición del máximo torneo de clubes de la región.

El equipo hondureño sabe que un empate, sin importar la cantidad de goles, será suficiente para avanzar a la Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, los dirigidos por el cuerpo técnico verdolaga tendrán que mantener la concentración durante los 90 minutos, ya que Alianza buscará aprovechar su condición de local para remontar la eliminatoria.

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De esta manera, el Monstruo Verde afrontará una prueba determinante en su objetivo de regresar al escenario internacional de mayor prestigio de la Concacaf. Pese a la baja del atacante colombiano, Marathón mantiene la ventaja en el marcador global y depende de su propio rendimiento para concretar la clasificación, mientras Alianza está obligado a remontar el 2-1 para evitar la eliminación.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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