¿Olancho en venta? Samuel García atiza con todo: "El fútbol en Honduras es una vergüenza"

El presidente del Olancho FC, Samuel García, sacudió el fútbol hondureño al anunciar su retiro definitivo de la dirigencia deportiva y poner en venta la categoría del conjunto pampero. El dirigente también lanzó fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento del balompié nacional, denunció presuntas irregularidades y advirtió que, si no logra concretar una negociación, recurrirá a la subasta.
A través de un mensaje dirigido a la familia futbolística, García dejó entrever su inconformidad con distintos sectores que forman parte de este deporte y con las condiciones que enfrentan los empresarios que destinan recursos económicos al sostenimiento de los clubes. Sus declaraciones han generado preocupación por el futuro de una institución que ha trabajado en diferentes categorías y cuenta con instalaciones deportivas propias.
En declaraciones brindadas a HCH, el dirigente aclaró que su principal intención no es únicamente desprenderse de la categoría del equipo, sino llamar la atención sobre las razones que lo llevan a abandonar el fútbol hondureño. “Mire, yo creo que las declaraciones que yo emití el día de ayer no van encaminadas a vender la categoría, sino que lo más importante me parece a mí es que un dirigente deportivo que está invirtiendo en el fútbol de Honduras, con una institución que se llama Olancho FC, que tiene todas sus categorías, que tiene sus propias instalaciones deportivas, que hemos trascendido a nivel internacional, y que un dirigente como nosotros que hemos invertido se retire del fútbol, esa es la pregunta más importante”, expresó.
El presidente del conjunto olanchano no ocultó su malestar por la situación que atraviesa el balompié nacional y fue contundente al evaluar sus resultados deportivos, especialmente por la ausencia de Honduras en las últimas Copas del Mundo. “El fútbol en Honduras es una vergüenza, el fútbol en Honduras es una tragedia, 12 años de no asistir a un mundial, fracasos tras fracasos”, manifestó. Además, cuestionó a la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, al asegurar que, pese al cambio de nombre, continúan las mismas personas al frente de las decisiones.
“La Federación Nacional de Fútbol de Honduras, la cual fue maquillada con otro nombre, pero que son los mismos actores, siguen experimentando con la selección nacional y con el fútbol hondureño”, agregó Samuel García, quien volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la gestión dirigencial y las condiciones en las que compiten los clubes del país.
Mientras tanto, la venta de la categoría del Olancho FC queda como una posibilidad concreta dentro de su decisión de retirarse, con la advertencia de que podría subastarla si no encuentra una negociación que le permita cerrar esta etapa.