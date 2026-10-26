¿Olancho en venta? Samuel García atiza con todo: "El fútbol en Honduras es una vergüenza"

El presidente del Olancho FC, Samuel García, sacudió el fútbol hondureño al anunciar su retiro definitivo de la dirigencia deportiva y poner en venta la categoría del conjunto pampero. El dirigente también lanzó fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento del balompié nacional, denunció presuntas irregularidades y advirtió que, si no logra concretar una negociación, recurrirá a la subasta. A través de un mensaje dirigido a la familia futbolística, García dejó entrever su inconformidad con distintos sectores que forman parte de este deporte y con las condiciones que enfrentan los empresarios que destinan recursos económicos al sostenimiento de los clubes. Sus declaraciones han generado preocupación por el futuro de una institución que ha trabajado en diferentes categorías y cuenta con instalaciones deportivas propias.

En declaraciones brindadas a HCH, el dirigente aclaró que su principal intención no es únicamente desprenderse de la categoría del equipo, sino llamar la atención sobre las razones que lo llevan a abandonar el fútbol hondureño. “Mire, yo creo que las declaraciones que yo emití el día de ayer no van encaminadas a vender la categoría, sino que lo más importante me parece a mí es que un dirigente deportivo que está invirtiendo en el fútbol de Honduras, con una institución que se llama Olancho FC, que tiene todas sus categorías, que tiene sus propias instalaciones deportivas, que hemos trascendido a nivel internacional, y que un dirigente como nosotros que hemos invertido se retire del fútbol, esa es la pregunta más importante”, expresó.