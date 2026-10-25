¡Le dará la vuelta al mundo! Así fue el golazo del Motagua al Juticalpa desde el saque de banda

¡Una jugada que promete darle la vuelta al mundo! Motagua protagonizó una de las acciones más curiosas de la jornada 11 del torneo Apertura, luego de marcarle al Juticalpa con una anotación que nació directamente desde un saque de banda y terminó en el fondo de las redes.
La sorprendente acción tuvo como protagonista al juvenil Darel Oliva, quien tomó la pelota en el costado izquierdo del conjunto azul y ejecutó el saque de banda hacia el área rival. La jugada tomó por sorpresa a la defensa del equipo olanchano, que no pudo evitar el desenlace de la acción.
El encargado de convertir la oportunidad en gol fue Jordan García, quien apareció dentro del área para conectar un cabezazo y mandar el balón al fondo de la portería. La anotación significó el 2-0 provisional a favor de las Águilas, desatando la celebración de los motagüenses por una conquista poco habitual en el fútbol.
El curioso tanto se produjo al minuto 72 del encuentro, correspondiente a la fecha 11 del campeonato Apertura. La combinación entre el saque de banda de Oliva y el remate de cabeza de García convirtió la jugada en una de las más llamativas del partido entre Motagua y Juticalpa.