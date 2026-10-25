¡Le dará la vuelta al mundo! Así fue el golazo del Motagua al Juticalpa desde el saque de banda

¡Una jugada que promete darle la vuelta al mundo! Motagua protagonizó una de las acciones más curiosas de la jornada 11 del torneo Apertura, luego de marcarle al Juticalpa con una anotación que nació directamente desde un saque de banda y terminó en el fondo de las redes.

La sorprendente acción tuvo como protagonista al juvenil Darel Oliva, quien tomó la pelota en el costado izquierdo del conjunto azul y ejecutó el saque de banda hacia el área rival. La jugada tomó por sorpresa a la defensa del equipo olanchano, que no pudo evitar el desenlace de la acción.