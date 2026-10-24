Independiente vs Marathón EN VIVO: Odin y Aguilera tienen ganando al Monstruo Verde

Marathón está venciendo 2-1 al Independiente por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

66': ¡POR ARRIBA! Noé Enamorado estuvo a punto de empatyar el partido, pero su disparo pasa por encima de la cabaña de Humberto Juárez.

55': ¡SE SALVÓ MARATHÓN! Sendel Cruz perdona tras disparar por encima de la cabaña de Humberto Juárez. Estaba solo en el arco.

41': ¡GOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! Odin Ramos sorprende a Miguel Rodríguez en el primer palo y pone a ganar al verde.

32': ¡GOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! José Aguilera empata luego de anotar un tremendo golazo de tiro libre. Le dio con la zurda y la esférica se coló en el costado izquierdo de Miguel Rodríguez.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

15': GOOOOOOOOOL DEL INDEPENDIENTE: Luis Meléndez cobra al costado inferior izquierdo de Juárez y pone a ganar a a los locales.



12': TARJETA AMARILLA: Jonathan Bueso es amonestado tras falta sobre Espinoza. Cobrará un tiro libre peligroso el Independiente. Se puede venir el primero de la noche.