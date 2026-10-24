Independiente vs Marathón EN VIVO: Odin y Aguilera tienen ganando al Monstruo Verde

Marathón está venciendo 2-1 al Independiente por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
ACCIONES DESTACADAS
66': ¡POR ARRIBA! Noé Enamorado estuvo a punto de empatyar el partido, pero su disparo pasa por encima de la cabaña de Humberto Juárez.
55': ¡SE SALVÓ MARATHÓN! Sendel Cruz perdona tras disparar por encima de la cabaña de Humberto Juárez. Estaba solo en el arco.
41': ¡GOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! Odin Ramos sorprende a Miguel Rodríguez en el primer palo y pone a ganar al verde.
32': ¡GOOOOOOOOOL DEL MARATHÓN! José Aguilera empata luego de anotar un tremendo golazo de tiro libre. Le dio con la zurda y la esférica se coló en el costado izquierdo de Miguel Rodríguez.
15': GOOOOOOOOOL DEL INDEPENDIENTE: Luis Meléndez cobra al costado inferior izquierdo de Juárez y pone a ganar a a los locales.
12': TARJETA AMARILLA: Jonathan Bueso es amonestado tras falta sobre Espinoza. Cobrará un tiro libre peligroso el Independiente. Se puede venir el primero de la noche.
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MARATHÓN: 31- Humberto Juárez; 34- Luis Montoya, 47- Jefferson Guiti, 3- Kenny Bodden, 19- José Aguilera; 20- Jonathan Bueso, 7- Isaac Castillo, 21- Odin Ramos, 12- Yeison Mejía, 29- Carlos Pérez; 77- Alberth Elis.
INDEPENDIENTE: 1- Miguel Rodríguez; 16- Óscar Cabrera, 21- Gerson Cabrera, 14- Ángel Fiallos, 3- Adrián Ramírez, 7- Noé Enamorado, 15- Erick Arias, 10- Luis Meléndez, 26- Eduard Luna, 27- Sebastián Espinoza; 17- Sendel Cruz.