Vargas sobre el momento de Choloma y su reacción al caso Kervin Arriaga

El equipo dirigido por el experimentado entrenador argentino atraviesa un buen momento futbolístico y ha logrado sumar tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, una racha que le permite mirar con optimismo la recta final de las vueltas regulares y dejar atrás, al menos por ahora, la preocupación de luchar por evitar el descenso.

Héctor Vargas y el CD Choloma confirmaron su mejoría en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras tras conseguir una importante victoria por 3-1 sobre el Génesis FC, resultado que fortalece las aspiraciones del conjunto maquilero de meterse en la liguilla y seguir escalando posiciones en la tabla.

Tras el pitazo final del encuentro frente al Génesis, el técnico argentino habló sobre las claves que han permitido la recuperación del Choloma. Asimismo, compartió su opinión sobre las posibilidades de Olimpia y Motagua de avanzar a la final de la Copa Centroamericana.

Finalmente, el estratega no esquivó el tema de la Selección Nacional de Honduras y ofreció su punto de vista sobre la situación de Kervin Arriaga, después de conocerse que el mediocampista habría solicitado no ser convocado durante un tiempo, según lo expresado por el seleccionador José Francisco Molina.

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Profe, hoy consiguieron un triunfo bastante importante que los coloca entre los primeros cinco lugares, en puestos de clasificación. ¿Cómo ha sido cambiarle el chip a este equipo que antes peleaba por evitar el descenso y hoy sorprende con buen fútbol, buen desempeño y compitiendo en los primeros lugares?



Fue un trabajo duro desde el principio, porque veníamos de un club cuyo presidente anterior se había ido para otro equipo, así que quedamos un poquito desacomodados con eso. Incluso, le cuento una broma que es verdad: hasta el utilero se fue con la posibilidad de trabajar en otro equipo. Entonces, durante un tiempo tuvimos la utilería dentro del vestuario, hasta que logramos organizarnos. Así empezamos.

Pero lo mejor que tiene el equipo ahora es la unión: la unión del grupo, de los jugadores y la aceptación de la posibilidad de jugar para lucirse. Por eso hoy jugué prácticamente con cuatro delanteros: Villatoro, Lautaro, Dani y Axel, además de un volante ofensivo como Ever Flores, con la posibilidad de atacar y lucirse. Creo que hoy fue el mejor primer tiempo que me ha tocado dirigir aquí en Choloma, tomando en cuenta la calidad del rival. Génesis venía de perder un partido, pero es un equipo muy bueno, tiene muchas variantes y cuenta con muchos jugadores de calidad. Sin ninguna duda, puede competir. Hoy, por ejemplo, pensé que iba a poner a otros jugadores, porque tenía futbolistas de nivel para rendir. Vuelvo a repetir: fue el mejor primer tiempo que me ha tocado ver aquí en Choloma. Seguiremos por ese camino, porque ahora nos toca un partido difícil. Veremos cómo le va a Olimpia en la Copa Centroamericana y nosotros trataremos de hacer nuestros partidos para seguir sumando.

—¿Qué fue lo que más le gustó del funcionamiento de su equipo hoy y cómo cree que puede sostener este ritmo futbolístico en los próximos compromisos?



Me gustó la presión alta, la intensidad con la que presionamos y la manera en que recuperamos las segundas pelotas. El gol de Villatoro llegó precisamente mediante una presión coordinada, con recuperación y posterior definición. Me gustó mucho porque es algo que veníamos trabajando. Vamos a tratar de mantenerlo, aunque tenemos un plantel corto y muchos jóvenes. Por ejemplo, terminamos jugando con dos muchachos de 16 y 18 años, como Castillo y Glen.

Tenemos una plantilla corta y veremos hasta dónde nos permite llegar la condición física de los jugadores. A partir de ahí, intentaremos alcanzar lo más alto posible, pero no puedo asegurar que seguiremos jugando de la misma manera, porque el desgaste físico es enorme y sé que tengo un plantel demasiado corto.

—¿Qué ajustes específicos hicieron entre el primer partido y este segundo encuentro para consolidar el resultado?



Los ajustes estuvieron relacionados con la llegada de futbolistas y la preparación. Por ejemplo, teníamos un problema con Lautaro, llegó con dificultades para adaptarse al cambio de clima, porque venían de Uruguay, donde estaban en verano, y tuvieron que adaptarse a las condiciones de esta zona norte. Eduardo aguantaba unos 40 minutos y llegaba al final del primer tiempo con calambres en todo el cuerpo. También hay que tomar en cuenta que algunos jugadores se incorporaron durante la semana en la que comenzó el torneo, incluso Aldo Fajardo llegó un par de semanas antes y ahora se encuentra recuperándose de una lesión. Tuvimos que jugar con esos futbolistas mientras comprendían lo que quiero de ellos. Pudimos sacar un punto y ahora seguiremos trabajando en la intensidad que les exigimos, tratando de fundamentar nuestro rendimiento en la preparación física.

—Profe, Choloma viene mostrando un buen ritmo y ahora se enfrentará a un rival complicado como Olimpia, que también está pensando en la Copa Centroamericana. ¿Está preparado este plantel para competir de tú a tú contra Olimpia? ¿Cuánto les beneficia que el rival también tenga compromisos internacionales?



Siempre existe la posibilidad de que el rival se relaje un poco, pero Olimpia tiene tres planteles por los jugadores con los que cuenta y por la manera en que lo han preparado para competir. Yo estuve ahí durante tres años y medio, así que sé cómo se maneja. Estamos preparados para enfrentar a un equipo de ese nivel, porque ya enfrentamos al campeón Motagua en Tegucigalpa, si no hubiera sido por el gol en fuera de juego que les validaron, con el VAR aprobándolo, hoy habríamos empatado ese partido.

Estamos preparados para competir y veremos de qué manera podemos sacar adelante el encuentro. Como les digo, Olimpia puede tener algunos futbolistas compitiendo a nivel internacional, pero cuenta con una plantilla muy amplia. Por eso siempre será difícil jugar contra ellos.

—¿Ve a los dos equipos hondureños avanzando a la final de la Copa Centroamericana?



Me gustaría que llegaran los dos. En este momento, Motagua la tiene un poco más complicada, pero me encantaría que hubiera una final hondureña. Siempre he apostado por el fútbol hondureño, sin importar el nombre del equipo. Es como está pasando en Argentina: Estudiantes de La Plata está en la final de la Copa Libertadores. Ya no representa solamente a Estudiantes, sino también a La Plata y al país. Yo fui capitán de Estudiantes, así que sé lo que significa.

Todo equipo que llega a estas instancias representa a nuestro país y al fútbol hondureño. Me encantaría una final entre dos clubes hondureños y que después tengamos la suerte de que uno de ellos, o incluso los dos en sus respectivas competiciones, puedan levantar un título.

—Profe, ¿qué opina sobre el caso de Kevin Arriaga? José Francisco Molina dijo que le pidió no acudir a la Selección Nacional durante un tiempo porque quizá no le gusta el ambiente que se está viviendo. Como técnico, ¿cómo recibe la noticia de que un jugador no quiera estar en la selección?



La conducta de algunos futbolistas es un tema especial y hay que tener mucho tacto para manejar estas situaciones. Me pasó con Romell Quioto y me ha tocado convivir con futbolistas de diferentes características. El otro día se lo contaba a un amigo y me decía que escribiera un libro, porque me ha tocado tratar con futbolistas que fueron a entrenar con un balazo en la pierna. Estoy hablando de hace 20 años. Tratar a un futbolista hondureño e inducirlo a que sea leal a su selección está costando mucho, por lo que hay que tener un tacto especial para manejar estas situaciones.

En el caso de Kevin Arriaga, siempre ha sido difícil. Conmigo ha tenido una relación en la que, incluso, me ha escrito desde los clubes a los que va y me manda mensajes, pero hay que tener un tacto especial, lamentablemente. Ya no tenemos la misma producción de futbolistas que teníamos en aquel momento, con jugadores como Carlos Pavón, Dani Turcios y David Suazo, entre otros. Ahora tenemos pocos futbolistas de ese nivel y debemos saber llevarlos, acompañarlos y ayudarlos. Hay que trabajar mucho en equipo y mantener una buena comunicación con los entrenadores de la Liga Nacional. Quienes conocemos un poco más de estas situaciones podemos aportar y ayudar a la Selección Nacional para que realmente sea un equipo competitivo.