Adalid Puerto asume la presidencia del Platense y condiciona al DT Raúl Cáceres

El Platense inició oficialmente una nueva etapa en sus estructuras administrativas tras la celebración de la Asamblea número 16 de la institución, en la cual el exfutbolista y exportero Adalid Puerto fue electo como nuevo presidente del conjunto selacio.

La histórica jornada dirigencial marcó la salida de Cristhian Andrés del sillón presidencial y dejó un mensaje directo hacia la parcela técnica, colocando un ultimátum sobre la continuidad del entrenador Raúl Cáceres.

La transición en la directiva del primer campeón de Honduras se concretó por unanimidad, confiando el mando de la entidad a una dupla presidencial integrada por Puerto y Wilson Williams. Esta nueva gestión asume las riendas de la institución con la misión urgente de reestructurar las finanzas y enderezar el rumbo deportivo de un equipo golpeado por los recientes resultados.

El panorama que enfrenta la nueva junta directiva fue descrito con crudeza durante la asamblea por dirigentes experimentados del entorno escualo, quienes enfatizaron la gravedad del momento institucional. "Financieramente estamos en crisis, también de resultados. Platense es una institución que ha venido de más a menos hasta llegar casi a tocar fondo", manifestó Nabil Kouri, uno de los dirigentes de la vieja guardia selacia.