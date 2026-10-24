  1. Liga Nacional

Real España vs Platense EN VIVO: a qué hora y dónde ver la jornada 12

Real España quiere recuperar el liderato del Apertura 2026 ante Platense en el estadio Morazán.

Real España vs Platense EN VIVO: a qué hora y dónde ver la jornada 12
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Real España quiere recuperarse del golpe que le dio Olimpia.
24 de octubre de 2026 a las 14:23

Real España y Platense se enfrentan este sábado a las 5:15 PM en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en un duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura.

La Máquina llega con la obligación de sumar de tres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Tiburón necesita una victoria que le permita tomar aire y alejarse de la zona baja de la clasificación.

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El conjunto aurinegro llega a este compromiso después de caer 2-1 ante Olimpia en Tegucigalpa, un resultado que frenó su impulso en la lucha por el liderato. Con 21 puntos, Real España sabe que no puede permitirse más tropiezos si quiere mantenerse entre los principales candidatos al título.

Del otro lado aparece un Platense que atraviesa una situación mucho más delicada. El conjunto de Puerto Cortés llega después de perder 2-0 frente a Motagua y se mantiene en la parte baja de la tabla, con apenas ocho puntos en diez partidos disputados.

El encuentro lo podrás ver por Deportes TVC y lo puedes seguir por nuestro sitio web de diario DIEZ.HN.

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Kevyn Oseguera
Kevyn Oseguera

Con experiencia en Diario Deportivo Diez desde 2018, periodista con especialidad en fútbol internacional y nacional. Graduado como Licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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