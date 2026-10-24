LA TABLA: Choloma golea al Génesis, escala al quinto puesto y sueña con liguilla

Bajo la dirección técnica del estratega argentino Héctor Vargas , el conjunto maquilero firmó una presentación de altísimo nivel que le permitió dar un salto cuantitativo en la clasificación y encender la ilusión de meterse de lleno en la pelea por la liguilla.

El Choloma dio un golpe de autoridad en el arranque de la jornada 11 del Torneo Apertura tras derrotar con un categórico 3-1 al Génesis FC , un resultado que sacudió la tabla de posiciones y ratificó el notable repunte futbolístico del cuadro maquilero.

Con este vital triunfo en casa, la escuadra cholomeña alcanzó los 13 puntos en 11 compromisos disputados, instalándose en un meritorio quinto lugar de la tabla general . La progresión del club es notable, al punto de ubicarse únicamente por detrás de los denominados cuatro grandes, quienes mantienen distancias considerables en la cima pero sienten la presión del renovado bloque maquilero.

En la acera opuesta, el panorama se tornó sumamente complejo para el Génesis FC, institución que atraviesa una severa racha negativa que lo ha llevado a desinflarse en el tramo decisivo del certamen. El tropiezo en suelo cholomeño provocó el desplome de los canarios hasta la novena posición con apenas 11 unidades, quedando peligrosamente a cinco puntos de distancia del colista Juticalpa FC.

La victoria confirma el gran momento de forma que atraviesa el esquema de Héctor Vargas, cosechando dos triunfos en sus últimas tres presentaciones en el campeonato. Tras superar previamente al Estrella Roja e imponerse al Juticalpa FC, la única caída del bloque maquilero en este tramo reciente se registró ante la dura plantilla del Motagua.

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El calendario no dará tregua para el Choloma, ya que en la doceava fecha protagonizarán uno de los duelos más esperados de la temporada cuando reciban en su feudo al Olimpia el próximo 31 de octubre. Dicho choque representará una prueba de fuego para medir las aspiraciones reales de un plantel que dejó atrás los fantasmas del sótano.

Por su parte, el Génesis FC encarará un examen de alta exigencia cuando visite a Lobos UPNFM en la ciudad de Choluteca con la obligación urgente de sumar de a tres. A falta de solo cinco jornadas para la conclusión de las vueltas regulares, el margen de error para los canarios se ha reducido al mínimo si pretenden mantenerse con vida.