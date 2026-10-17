Choloma saca triunfo de oro frente al Juticalpa FC y Héctor Vargas respira tranquilo

El CD Choloma consiguió una victoria que vale oro en sus aspiraciones por salir de los últimos puestos del torneo Apertura. El equipo dirigido por Héctor Vargas derrotó 2-1 al Juticalpa FC en territorio olanchano, en un duelo directo que le permitió sumar tres puntos fundamentales y alcanzar las 10 unidades en la clasificación. Los maquileros comenzaron con intensidad y avisaron desde temprano. Lautaro Ferreira sacó un potente remate que obligó al guardameta Facussé a realizar una espectacular intervención para evitar la caída de su portería. Choloma mostraba sus intenciones, pero los locales también buscaban hacer daño.

Juticalpa tuvo una oportunidad clara para abrir el marcador cuando Cristian Altamirano apareció de cabeza, aunque se encontró con una enorme respuesta de Mariano Pineda. El guardameta de Choloma se lució con una tapada que mantuvo a su equipo en la pelea durante un momento complicado del encuentro. Sin embargo, los canecheros encontraron la ventaja mediante una pelota parada. Tras un tiro libre, el defensor colombiano Jhoan Quejada se elevó dentro del área y conectó un potente cabezazo que dejó sin opciones al guardameta visitante para establecer el 1-0.

En el complemento, Héctor Vargas movió sus piezas desde el banquillo y encontró respuestas para cambiar la historia. Olvin Zamora ingresó y respondió con una gran anotación que impulsó la reacción del conjunto maquilero, que aprovechó su mejor momento para darle vuelta al resultado y encaminarse hacia una victoria vital. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Juticalpa no bajó los brazos y encontró el descuento mediante el mexicano Yair Delgadillo, quien devolvió la esperanza a los locales en la recta final. No obstante, el tiempo se convirtió en el principal enemigo de los canecheros, que no consiguieron evitar la derrota ante un Choloma decidido a llevarse los tres puntos. Con este triunfo, el equipo de Héctor Vargas llegó a ocho puntos y consiguió un respiro importante en la lucha por abandonar la zona baja de la tabla. Para los maquileros, la victoria representa un impulso anímico y deportivo en un campeonato en el que cada unidad será determinante para mejorar su posición.