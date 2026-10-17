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Los héroes de Motagua ante Platense, la muñecota en el Excélsior y así fue captado JIM

Todo lo que se vivió este sábado en el Estadio Excélsior durante el triunfo de Motagua sobre Platense.

17 de octubre de 2026 a las 15:53
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Todo lo que se vivió este sábado en el Estadio Excélsior durante el triunfo de Motagua sobre Platense. El entrenador de Real España estuvo presente en el Estadio Excélsior y la aficionada que levantó suspiros.

Fotos: Neptalí Romero
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Motagua visitó este sábado el Estadio Excélsior de Puerto Cortés para enfrentar a Platense por la décima jornada del Apertura 2026. Ambos equipos llegaron a este partido con realidades muy distintas, pero con la obligación de sumar los tres puntos, aunque al final el equipo azul quien dio el golpe con un 0-2.

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A diferencia de otros días que el clima es calusoro en la costa norte, esta tarde fue apta para jugar al fútbol ya que la temperatura alcanzó aproximadamente los 25 centígrados y la afición platensista acompañó a su equipo.

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¡Muñecota! Y en las graderías no podía faltar la belleza de Escarleth García, la aficionada más fiel y sexi del conjunto escualo.

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La creadora de contenido cautiva en las tribunas con su cuerpazo y suele asistir al Excélsior para animar al Platense durante los partidos.

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Popularmente conocida como 'La Colocha', la tiktoker y modelo de 28 años se ha vuelto viral en las redes sociales como la aficionada más célebre del cuadro porteño.

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Originaria de Puerto Cortés, su popularidad estalló tras ser fotografiada apoyando al 'Tiburón' en un partido disputado en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Desde entonces, se ha convertido en una figura pública habitual en los recintos de Honduras y en una embajadora de la afición platensista.

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Escarleth García ya cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram y 300 mil en TikTok, donde suele compartir coreografías, modelaje y su pasión por el fútbol.

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Juan Ignacio Martínez, técnico de Real España, también estuvo en el Excélsior viendo el Platense-Motagua y posiblemente apoyando a su compatriota Javier López, DT de los azules.

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Mejor conocido como 'JIM', el entrenador aurinegro poco a poco está conociendo el fútbol catracho tras debutar con un triunfo sobre Estrella Roja y luego caer en el clásico ante Olimpia.

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Emilio Izaguirre saludando a los hinchas del 'Ciclón' que arribaron al recinto de Puerto Cortés. Cabe recordar que el exjugador se desempeña como director deportivo del equipo capitalino.

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Ya con el balón en juego, Platense estrenó su uniforme rosa frente a Motagua. Esta indumentaria especial se utiliza en conmemoración de la Jornada Rosa (Jornada 10) de la Liga Nacional, una campaña anual dedicada a la concientización y apoyo a la lucha contra el cáncer de mama durante el mes de octubre.

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El primer tiempo fue muy disputado en el centro del campo, con escasas ocasiones de gol para ambos equipos. El portero Merlin 'Piña' Bonilla estuvo muy concentrado ante los tibios intentos de la visita.

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Javie López le pedía mayor intensidad a sus jugadores, ya que no podían superar con claridad la defensa del 'Tiburón'. Nos íbamos al descanso con el 0-0 en el marcador.

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Para el complemento, el entrenador español hizo dos cambios en el 58' y uno de ellos fue Aaron Barrios, que solo dos minutos más tarde abriría el marcador con un remate de cabeza tras el centro de Alejandro Reyes.
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El joven delantero hondureño, de 21 años, fue el héroe de las águilas en Puerto Cortés tras ingresar de cambio y marcar el único tanto del encuentro.

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Tras marcar el primer tanto, López volvió a apostar por los suplentes y metió a Jeffry Miranda en el 65'. El extremo de 24 años hizo un jugadón para quitarse la marca de dos defensores y anotar el segundo de la tarde en el 80'.

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Los cambios le funcionaron al entrenador de Motagua y el equipo suma tres unidades fuera de casa que lo mantienen en el cuarto lugar de la clasificación.

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