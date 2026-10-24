Choloma vs Génesis FC EN VIVO: ¡Balanta evita el primero de los maquileros en el Rubén Deras

Choloma y Génesis FC están empatando sin goles por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional.



ACCIONES IMPORTANTES

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29': SACADÓN DE PINEDA: Josman Figueroa, a perfil cambiado saca un violento remate que salva José Mariano Pineda. Mandó la pelota al tiro de esquina.



17': Lautaro Ferreira perdona el primero: enorme achique de Ronaldo Balanta para evitar el primero del equipo local.