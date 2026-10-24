Choloma vs Génesis FC EN VIVO: ¡Balanta evita el primero de los maquileros en el Rubén Deras

Choloma y Génesis FC están empatando sin goles por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
ACCIONES IMPORTANTES
29': SACADÓN DE PINEDA: Josman Figueroa, a perfil cambiado saca un violento remate que salva José Mariano Pineda. Mandó la pelota al tiro de esquina.
17': Lautaro Ferreira perdona el primero: enorme achique de Ronaldo Balanta para evitar el primero del equipo local.
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ALINEACIONES CONFIRMADAS
CD Choloma: 24- Mariano Pineda; 29- Eiver Flores, 21- Juan Manuel Capeluto, 18- Jhoan Quejada, 14- Cristian Madrid, 23- Hermes Castillo; 13- Axel Alvarado, 10- Jordi Canales, 19- Olvin Zamora; 9- Lautaro Ferreira y 13- Ángel Villatoro.
Génesis FC: 31- Ronald Balanta; 2- Allans Vargas, 44- Manuel Gamboa, 27- Josman Figueroa; 15- Edwin Maldonado, 6- Roger Sander, 33- Daniel Meléndez, 14- César Guillén, 11- Bryan Félix; 20- Marco Solano y 26- Carlos Arzú.