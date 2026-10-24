  1. Liga Nacional

Choloma vs Génesis FC EN VIVO: ¡Balanta evita el primero de los maquileros en el Rubén Deras

EN DIRECTO | PRIMER TIEMPO | CD Choloma 0-0 Génesis FC.

Choloma vs Génesis FC EN VIVO: ¡Balanta evita el primero de los maquileros en el Rubén Deras
VS

Choloma y Génesis se miden por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

24 de octubre de 2026 a las 14:16

Choloma y Génesis FC están empatando sin goles por la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

ACCIONES IMPORTANTES
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29': SACADÓN DE PINEDA: Josman Figueroa, a perfil cambiado saca un violento remate que salva José Mariano Pineda. Mandó la pelota al tiro de esquina.

17': Lautaro Ferreira perdona el primero: enorme achique de Ronaldo Balanta para evitar el primero del equipo local.

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ALINEACIONES CONFIRMADAS

CD Choloma: 24- Mariano Pineda; 29- Eiver Flores, 21- Juan Manuel Capeluto, 18- Jhoan Quejada, 14- Cristian Madrid, 23- Hermes Castillo; 13- Axel Alvarado, 10- Jordi Canales, 19- Olvin Zamora; 9- Lautaro Ferreira y 13- Ángel Villatoro.

Génesis FC: 31- Ronald Balanta; 2- Allans Vargas, 44- Manuel Gamboa, 27- Josman Figueroa; 15- Edwin Maldonado, 6- Roger Sander, 33- Daniel Meléndez, 14- César Guillén, 11- Bryan Félix; 20- Marco Solano y 26- Carlos Arzú.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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