Olancho y Estrella Roja abren la jornada 11: hora y por dónde ver hoy el partido

La emoción de la Liga Nacional se traslada este viernes al Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde el Olancho FC recibe al Estrella Roja en un choque electrizante por la undécima jornada del Apertura 2026.

Ambos equipos saltarán a la cancha con la urgencia de sumar tres puntos dorados que les permitan romper la paridad absoluta que mantienen en la tabla de posiciones y escalar hacia los puestos de liguilla.

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La expectativa en tierras olanchanas es máxima para un compromiso que promete intensidad desde el pitazo inicial, sabiendo que el fortín de los Potros debe imponer condiciones si aspiran a consolidarse como serios contendientes en esta segunda vuelta del campeonato.

El ingrediente principal de este enfrentamiento es la paridad matemática que arrastran ambas escuadras, ya que tanto Olancho como Estrella Roja marchan empatados con 12 puntos. El ganador no solo dará un salto significativo en la clasificación, sino que asestará un golpe anímico directo a un rival con sus mismos objetivos institucionales.

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Para los Potros, este juego representa la oportunidad perfecta de revalidar la paternidad mostrada en la primera vuelta del certamen. En aquella ocasión, el conjunto pampero logró profanar el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí al llevarse una valiosa victoria por la mínima diferencia, gracias a una solitaria pero certera anotación del atacante Marlon Machuca Ramírez, quien vuelve a perfilarse como una arma ofensiva de los locales.