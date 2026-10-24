Liga de Ascenso: así quedaron los cruces de octavos de final del torneo Apertura

La Liga de Ascenso de Honduras ya tiene definidos los ocho cruces de los octavos de final del torneo Apertura 2026-2027, una fase en la que 16 equipos buscarán avanzar en su camino hacia el título y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol hondureño.

Uno de los enfrentamientos será entre Hondupino y AFFI Academia, que se medirán en la llave de octavos 1. Por su parte, Arsenal SAO se verá las caras con Municipal San Esteban en el segundo cruce, mientras que Parrillas One tendrá como rival a Santa Rosa FC en la tercera serie de esta etapa.