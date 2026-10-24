Liga de Ascenso: así quedaron los cruces de octavos de final del torneo Apertura

La Liga de Ascenso de Honduras ya tiene definidos los ocho cruces de los octavos de final del torneo Apertura 2026-2027, una fase en la que 16 equipos buscarán avanzar en su camino hacia el título y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol hondureño.
Uno de los enfrentamientos será entre Hondupino y AFFI Academia, que se medirán en la llave de octavos 1. Por su parte, Arsenal SAO se verá las caras con Municipal San Esteban en el segundo cruce, mientras que Parrillas One tendrá como rival a Santa Rosa FC en la tercera serie de esta etapa.
En la cuarta llave, Pumas se enfrentará a Cedeño en busca de un boleto a los cuartos de final. Además, Palestino tendrá un duro desafío ante Domingo Savio, en una serie que corresponde a los octavos 5 y que promete emociones entre dos equipos que aspiran a seguir avanzando en la competición.
Los otros enfrentamientos tendrán como protagonistas a CD Victoria y Pirata, que chocarán en la llave 6, mientras que CD FAS se medirá a Brasilia en el cruce número 7. Finalmente, CDS Vida se enfrentará a Social Sol en la octava serie, completando el cuadro de los 16 clubes que siguen en carrera por el campeonato.
Con los emparejamientos establecidos, los equipos de la Liga de Ascenso comienzan a enfocar sus esfuerzos en una etapa decisiva del Apertura, donde cada partido será determinante para continuar en la lucha por la corona. Los duelos son de ida y vuelta para conocer los cruces de cuartos de final.
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
Hondupino 1-0 AFFI Academia
Meluca 0-2 Gimnástico
INFOP 1-4 Piratas FC
San Rafael 1-1 Eagle Sport
Cedeño 3-0 FAS
Real Tegus 0-2 Arsenal
Parrillas One 2-3 Palestino
Juventud Yoreña 2-2 Pumas FC
Suyapa 2-1 Brasilia
Cruz Azul 3-2 Espartano
Cuervos 2-1 Honduras de El Progreso
Real Sociedad 0-2 Roma
Social Sol 1-0 Boca Junior
Juventus 1-2 San Esteban
Santa Rosa FC 0-0 Victoria
Vida 0-2 Tela FC
CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL
Hondupino vs AFFI Academia
Arsenal vs Municipal San Esteban
Parrillas One vs Santa Rosa FC
Pumas vs Club Cedeño
Palestino vs Santo Domingo Savio
Victoria vs Pirata
Brasilia vs FAS
Social Sol vs CDS Vida