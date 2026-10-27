Bryan Ruiz asume el mando de Costa Rica y avisa: "Poner a la Sele en un lugar alto"

Bryan Ruiz inició oficialmente una nueva era en el balompié costarricense tras ser presentado como el nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica. El histórico ex capitán de la Tricolor asumió el banquillo con un discurso firme, centrado en el compromiso disciplinario, la reestructuración generacional progresiva y la apremiante necesidad de devolverle a la escuadra tica el prestigio perdido durante los últimos años dentro de la región de Concacaf. El flamante estratega abordó sin tapujos los cuestionamientos sobre su corta trayectoria en los banquillos, reconociendo que su recorrido como futbolista abrió las puertas a esta gran oportunidad, pero garantizando que cuenta con la preparación idónea para encarar el reto. "Sé que a mí la oportunidad se me da por mis 100 partidos como capitán, pero si yo no me sintiera preparado digo que no. Tengo la certeza que podemos hacerlo", enfatizó durante su comparecencia.

En relación con la conformación del plantel y el manejo de los futbolistas de experiencia, Ruiz dejó en claro que la responsabilidad y el rendimiento dictarán cada convocatoria. El técnico advirtió que no dudará en tomar decisiones drásticas respecto a jugadores que han estado alejados por indisciplina, remarcando que "la disciplina es importante y ellos deben hacerse responsables; ahora no serán tomados en cuenta porque hay futbolistas por delante de ellos". Asimismo, el estratega costarricense trazó la hoja de ruta para la renovación de la nómina, apostando por una transición ordenada donde los veteranos cumplan un rol clave de acompañamiento. Ruiz enfatizó que buscará un balance en el vestuario, indicando que "los jugadores de mayor edad deben entender su rol, no sé si irán al Mundial, pero ahorita nos pueden ayudar muchísimo" en la consolidación de la idea futbolística.