Bryan Ruiz asume el mando de Costa Rica y avisa: "Poner a la Sele en un lugar alto"

Bryan Ruiz inició oficialmente una nueva era en el balompié costarricense tras ser presentado como el nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica. El histórico ex capitán de la Tricolor asumió el banquillo con un discurso firme, centrado en el compromiso disciplinario, la reestructuración generacional progresiva y la apremiante necesidad de devolverle a la escuadra tica el prestigio perdido durante los últimos años dentro de la región de Concacaf.
El flamante estratega abordó sin tapujos los cuestionamientos sobre su corta trayectoria en los banquillos, reconociendo que su recorrido como futbolista abrió las puertas a esta gran oportunidad, pero garantizando que cuenta con la preparación idónea para encarar el reto. "Sé que a mí la oportunidad se me da por mis 100 partidos como capitán, pero si yo no me sintiera preparado digo que no. Tengo la certeza que podemos hacerlo", enfatizó durante su comparecencia.
En relación con la conformación del plantel y el manejo de los futbolistas de experiencia, Ruiz dejó en claro que la responsabilidad y el rendimiento dictarán cada convocatoria. El técnico advirtió que no dudará en tomar decisiones drásticas respecto a jugadores que han estado alejados por indisciplina, remarcando que "la disciplina es importante y ellos deben hacerse responsables; ahora no serán tomados en cuenta porque hay futbolistas por delante de ellos".
Asimismo, el estratega costarricense trazó la hoja de ruta para la renovación de la nómina, apostando por una transición ordenada donde los veteranos cumplan un rol clave de acompañamiento. Ruiz enfatizó que buscará un balance en el vestuario, indicando que "los jugadores de mayor edad deben entender su rol, no sé si irán al Mundial, pero ahorita nos pueden ayudar muchísimo" en la consolidación de la idea futbolística.
La agenda de la Tricolor arrancará con pruebas de máxima exigencia internacional al medir fuerzas en partidos amistosos frente a las potencias sudamericanas de Argentina y Ecuador. Ante estos compromisos de envergadura, el nuevo seleccionador mantuvo los pies sobre la tierra respecto a los objetivos inmediatos: "Jugamos contra dos de las mejores de América del Sur. Contra Argentina y Ecuador la prioridad no es ganar, pero vamos a buscarlo; es muy bueno tener este roce".
La dirigencia costarricense brindó un respaldo total al 'Capi' en su transición al rol de estratega, confiando en que su liderazgo e identidad con la camiseta nacional contagiarán al grupo de trabajo. Por su parte, Ruiz envió un mensaje de unidad a la hinchada, solicitando el apoyo en el Estadio Nacional para comenzar a escalar peldaños en la competencia internacional.
"Lo más importante es devolver a la Selección donde merece estar, por muchos años logramos subir peldaños en lo futbolístico y a nivel país. Mi mensaje para todos es que debemos poner a la Selección otra vez en el lugar alto, debemos tener compromiso total", sentenció Ruiz, marcando el inicio de su gestión al frente del barco tico.