Jesús Batiz no le teme al ambiente del Morera Soto: "Es una afición exigente"

El extremo zurdo del Motagua, Jesús Batiz,analizó el crucial enfrentamiento de vuelta en las semifinales de la Copa Centroamericana frente a la Liga Alajuelense. Su recorrido en el balompié costarricense vistiendo los colores del Cartaginés le otorga un conocimiento sobre la atmósfera que rodea al cuadro manudo y las particularidades tácticas de encarar un choque de alta tensión en suelo tico. Batiz repasó el entorno que se vivirá este jueves en la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto, subrayando la exigencia extrema que ejerce la hinchada rojinegra sobre sus futbolistas en partidos decisivos. Asimismo, el futbolista reflexionó sobre la presión que afrontan los protagonistas cuando saltan al césped ante un escenario repleto y la necesidad de mantener la cabeza fría para gestionar las emociones.

"Es una afición muy exigente, ¿no?, porque ellos han visto a un Jesús que tal vez no está dando el Jesús que ellos habían visto antes, y como digo, es una afición muy exigente que desea lo mejor para los jugadores", analizó el atacante sobre el ambiente que espera al Ciclón Azul en Alajuela. En el plano personal, el atacante detalló las complejidades que ha afrontado durante su proceso de inserción en el balompié catracho tras su paso por el extranjero. El cambio de ritmo, la dinámica de la competición local y el choque cultural representaron un reto de consideración en sus primeros meses con la camiseta de las Águilas.