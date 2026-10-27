Marathón clasifica a la Copa de Campeones 2027: ¿qué sigue para el Monstruo Verde?

El Marathón tendrá un nuevo desafío internacional después de superar al Alianza FC de El Salvador en la serie de repechaje y conseguir su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El conjunto verdolaga representará a Honduras, junto a Olimpia y Motagua, en el principal torneo de clubes de la región, donde enfrentará a los mejores equipos de México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe. La clasificación llegó después de una eliminatoria en la que el Monstruo Verde demostraría su superioridad ante el cuadro salvadoreño, ganando 2-1 en la ida y empatando 0-0 en la vuelta.

El regreso del Marathón a la Copa de Campeones de Concacaf llega luego de seis años de ausencia, tras su última participación en la edición de 2021. En aquella ocasión, los verdolagas quedaron eliminados en los octavos de final ante Portland Timbers, por lo que ahora tendrá una nueva oportunidad de competir en el máximo torneo de clubes de la región.

¿CUÁNDO CONOCERÁ MARATHÓN A SU RIVAL?

Hasta el 27 de octubre de 2026, Concacaf todavía no ha anunciado oficialmente el día en que se realizará el sorteo ni la distribución definitiva de los clubes participantes. Se proyecta tentativamente para principios de diciembre de 2026. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Entre los clasificados ya figuran Toluca, Tigres, Cruz Azul, Pumas, América, Chivas y Pachuca, por México; Nashville SC y St. Louis CITY SC, por Estados Unidos; Forge FC y Cavalry FC, por Canadá; además de Olimpia y Motagua, de Honduras, y Alajuelense y Cartaginés, de Costa Rica. También tienen su lugar asegurado Monterrey, León y Mount Pleasant de Jamaica.

No obstante, aún quedan plazas por definir en la MLS, la Canadian Premier League, la Copa del Caribe y un cupo de repechaje de la Copa Centroamericana entre Saprissa y Firpo.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA COPA DE CAMPEONES 2027?

Hasta el momento no se ha oficializado el formato, pero se maneja que será igual que la edición anterior. La Copa de Campeones de la Concacaf se disputará con la participación de 27 equipos y un formato de eliminación directa, dividido en cinco etapas: primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. En la primera ronda participarían 22 clubes, que se enfrentarán en 11 series de ida y vuelta. Los ganadores avanzarán a los octavos de final, donde se incorporarán otros cinco equipos que tenían pase directo a esa fase, completando así los 16 clubes que disputarían ocho eliminatorias.