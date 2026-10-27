Alianza vs Marathón EN VIVO: ¡El Monstruo se juega una final por clasificar a Champions de Concacaf!

El Marathón afrontará este martes un nuevo desafío internacional cuando visite al Alianza FC de El Salvador en el partido de vuelta del Play-In de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. El compromiso está programado para las 8:00 de la noche en el Estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, donde los verdolagas intentarán sellar su clasificación. El Monstruo Verde llega con la ventaja de 2-1 obtenida en el encuentro de ida, disputado en territorio hondureño. Pese a comenzar perdiendo apenas a los cinco minutos, el equipo sampedrano reaccionó con rapidez y consiguió remontar el marcador con dos anotaciones en un lapso de siete minutos.

Uno de los aspectos destacados del conjunto hondureño es su poder ofensivo, pues se convirtió en el único equipo de esta edición del certamen que cuenta con tres futbolistas que han marcado al menos tres goles cada uno: Nicolás Messiniti, Damián Ramírez y Yairo Moreno. El aporte de estos jugadores podría resultar determinante para las aspiraciones del equipo dirigido por su cuerpo técnico. Además de buscar el boleto a la siguiente ronda, Marathón tiene la posibilidad de establecer una nueva marca en la competición. Los verdolagas intentarán anotar en cinco partidos consecutivos de la Copa Centroamericana por primera vez en su historia, respaldados por los ocho tantos que han conseguido en sus últimos cuatro compromisos, con un promedio de dos goles por encuentro.

El enfrentamiento de este martes también tendrá un ingrediente histórico, ya que será la cuarta ocasión en que Marathón y Alianza midan fuerzas en la Copa Centroamericana de Concacaf. Con este nuevo capítulo, ambos clubes igualarán el registro de más enfrentamientos entre dos equipos en la historia del torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los tres duelos anteriores entre hondureños y salvadoreños se disputaron en territorio catracho, con un balance favorable para el conjunto esmeralda, que consiguió dos victorias, mientras que los aliancistas celebraron en una ocasión. Ahora, el Monstruo Verde buscará mantener esa superioridad y hacer valer la ventaja conseguida en la ida para avanzar en la competición regional.

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