Con final de infarto, Saprissa echa a Firpo y clasifica a la Champions de Concacaf

La clasificación morada no fue nada sencilla. Saprissa tomó la ventaja inicial gracias a una anotación de Gerson Torres (1-0), gol que llenaba de ilusión a la afición costarricense y parecía encaminar la eliminatoria.

El Deportivo Saprissa se convirtió oficialmente en uno de los clasificados de la Copa Centroamericana a la Champions de Concacaf. El conjunto tico amarró su boleto tras superar una dramática fase de Play-In frente a un aguerrido Luis Ángel Firpo de El Salvador, que luchó hasta el último instante.

Sin embargo, el partido dio un giro al minuto 69', cuando el guardameta morado, Adrián Madriz, cometió una falta dentro del área. El salvadoreño Mauricio Cerritos ejecutó de manera impecable el penal para marcar el 1-1. Con ese resultado, eran los salvadoreños quienes se estaban quedando con el boleto a la Champions de Concacaf, consumando lo que parecía un duro golpe para el Monstruo Morado.

Cuando todo indicaba que Saprissa firmaba el fracaso, apareció la épica. Al minuto 90+5', en la última jugada del encuentro, Ariel "Samurai" Rodríguez marcó un agónico gol que salvó a los costarricenses de un batacazo histórico y desató la locura en la afición morada.

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Con este triunfo en el Play-In, el Saprissa se une al CD Marathón de Honduras, que previamente eliminó al Alianza, como los clubes que consiguieron su clasificación a través de esta vía de repechaje.