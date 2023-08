Pedro Troglio tras eliminación del Olimpia en la Copa Centroamericana de Concacaf: “El responsable número uno soy yo”

Ya está, no sirve de nada seguir escarbando, tenemos que aceptar la eliminación, los que dirigimos somos nosotros, somos los encargados, sigo sosteniendo que un equipo no fracasa sino que se la juega, no la hemos jugado hasta el final y lamentablemente no se alcanzó. Hemos fallado en el partido que dije, en Estelí, el otro hemos jugado bien, no pasamos y pagamos la consecuencia de la eliminación”.

Esto, lógico no es fracaso, jugamos, lamentablemente quedaste afuera, yo lo repito, ustedes no fracasan en la vida, son unos fenómenos, acá los únicos que fracasamos siempre somos los futbolistas o los técnicos, ustedes no fracasan, son unos fenómenos en la vida, en el periodismo, todo bien hacen ustedes y cuando se equivocan no es que fracasan, se equivocan. Nosotros nos equivocamos, tuvimos un partido malo y nos quedamos afuera. Y sí, lógico, que no me gusta, pero qué voy a hacer, tengo muchísimas de estas perdidas, tengo más perdidas, una mancha más, pero también tengo muchísimas ganadas. Soy el culpable número uno, con eso lo dije todo, me estoy haciendo cargo.

¿Lo peor que viví? Lo peor que viví fue la muerte de mis padres, eso es lo peor, la muerte de mis viejos, después el fútbol me ha dado alegrías, me ha dado cachetazos, me ha dado cosas lindas, cosas feas y de esto soy el responsable y me tengo que aguantar lo que venga, las críticas, qué voy a hacer, esto es así. Hace tres días ganaste el clásico, sos un fenómeno y ahora sos una porquería”.

¿ES LA REALIDAD DEL FÚTBOL HONDUREÑO? SOLO UN EQUIPO EN CUARTOS DE CUATRO

“Esa es otra pavada. Quisiera estar tranquilo como está (Gustavo) Reggi, pero no soy como él lamentablemente, es un fenómeno porque tuvo una conferencia fantástica. Muchachos, ustedes creen en serio que la realidad del fútbol hondureño es porque un equipo queda eliminado es una porquería. No muchachos, clasifica Motagua y nos quedamos afuera nosotros, clasifica Saprissa, queda fuera otro o clasifican los tres, pero no marca la tendencia de qué fútbol es mejor.

Entonces nosotros el año pasado éramos el mejor fútbol de Centroamérica porque salimos campeones, si pasamos nosotros solos, no tiene nada que ver, yo creo que hay una confusión, estoy es fútbol. Entonces ¿el fútbol de Arabia Saudita es el mejor porque le ganó al campeón del mundo que es Argentina? No.

No somos un desastre porque perdimos con un equipo de Nicaragua y esa no es la realidad del fútbol. La realidad es que ganas, pierdes y empatas, pero no es que el fútbol hondureño no sirve. Lamentablemente quieren poquito su fútbol ustedes. muy poco. El fútbol hondureño es bárbaro, es competitivo, no tiene que venir alguien de afuera a decirlo, para mí es buen fútbol y no marca la tendencia si la Selección Nacional no fue al mundial no sirve el fútbol hondureño y sirve el de Costa Rica porque clasificó, no. Estamos todos muy parejos. A veces las diferencias son una mala noche.

En los últimos cinco años, si van a hablar de cuál es mejor fútbol, este equipo, este escudo, llegó a una semifinal de Champions, le ganó a los mexicanos, le ganó a los estadounidenses, entonces yo no sé si es malo. Yo defiendo al que me da de comer y estoy comiendo en Honduras y el campeonato hondureño a mí me gusta”.