Futbolista de Cartaginés se 'burla' de la afición de Olimpia: "Se veían asustados"

El futbolista tico, autor de uno de los goles que sellaron el boleto de su equipo, habló sin rodeos sobre el ambiente que encontró en territorio hondureño: "La gente decía que iba a ser un infierno. Es lindo el ambiente, es lindo el ambiente, pero me esperaba más", expresó Hernández, quien reconoció que esperaba una presión mayor por parte de la afición merengue.

El costarricense Alonso Hernández no solo celebró la clasificación de Cartaginés a la gran final de la Copa Centroamericana , también dejó unas declaraciones picantes tras silenciar el estadio Chelato Uclés, que vivió una auténtica locura con miles de aficionados de Olimpia ilusionados con remontar la serie.

El atacante de Cartaginés que, durante el partido, llegó a percibir cierto temor en las gradas y utilizó esa impresión para motivar a sus compañeros en un escenario repleto de seguidores olimpistas: "Yo decía: ‘Se veían asustados’, y eso es lo que yo pensé por un momento", manifestó Alonso, quien también reveló el mensaje que intentó transmitirle al equipo en medio de la tensión del encuentro.

“Esto era un partido de fútbol nada más, que éramos once contra once y listo”, agregó el jugador, cuyas palabras adquieren mayor repercusión por el escenario en el que se produjeron: el Chelato Uclés, la casa de Olimpia, donde la afición esperaba celebrar el pase a una nueva final internacional, pero terminó viendo festejar a los costarricenses.

Mientras Olimpia se queda a las puertas de la final centroamericana, Cartaginés disfruta de una clasificación que buscará convertir en título. Hernández no ocultó que ese es el objetivo del conjunto brumoso y dejó claro que el equipo no se conforma con lo conseguido hasta ahora: "Feliz, contento, agradecido con Dios, agradecido con todo el equipo, agradecido con toda la gente que vino a apoyarnos, que está ahí arriba. Sin palabras, es mucha felicidad", expresó sobre el pase a la final.