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Alajuelense vs Motagua EN VIVO: hora, árbitro y dónde ver la Copa Centroamericana

Motagua quiere dejar en alto el nombre de Honduras y clasificar a la final de la Copa Centroamericana donde ya espera Cartaginés.

Alajuelense vs Motagua EN VIVO: hora, árbitro y dónde ver la Copa Centroamericana
VS

Motagua quiere avanzar a la final de la Copa Centroamericana 2026.
29 de octubre de 2026 a las 15:48

Motagua afronta esta noche un partido trascendental en sus aspiraciones internacionales. El conjunto hondureño se mide a la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, buscando el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana 2026.

Tras igualar 0-0 en el choque de ida, la serie llega completamente abierta. Sin embargo, las matemáticas le dan un matiz especial al Ciclón Azul: un empate con goles (1-1, 2-2, etc.) le otorgaría la clasificación directa gracias a la regla del gol de visitante.

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El escenario no le resulta ajeno al cuadro catracho. En su última visita al Morera Soto, registrada el 23 de septiembre de 2025, el Motagua logró su primer y único triunfo histórico en ese recinto al vencer 1-0 con una anotación solitaria de Matías Vázquez. Aunque en aquella oportunidad el resultado no bastó para avanzar tras haber caído 2-1 en la ida, el antecedente demuestra que ganar en suelo tico no es imposible.

Ambos equipos llegan a este compromiso sin atravesar su mejor momento en sus respectivas ligas locales. No obstante, en el plano internacional la historia se escribe distinto:

-Favorecidos por la historia y el plantel: La Liga Deportiva Alajuelense parte como favorita en los papeles. Su condición de tricampeón centroamericano, sumada a una plantilla más amplia y al respaldo de su afición en una cancha exigente, le otorgan un peso futbolístico considerable.

-La clave táctica para el Ciclón: Los dirigidos por el técnico español Javier López López necesitarán máxima concentración defensiva y precisión en el ataque. Para aspirar a la clasificación, Motagua deberá evitar el pelotazo constante hacia el área rival, un recurso que facilita la labor de la zaga y el guardameta manudo, y apostar por un juego más elaborado y efectivo.

Cualquier despiste en el terreno de juego será definitivo para determinar al finalista del certamen.

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Partido: Liga Deportiva Alajuelense vs. F.C. Motagua

Competencia: Copa Centroamericana 2026 (Partido de vuelta)

Fecha: Jueves, 29 de octubre de 2026

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Morera Soto (Alajuela, Costa Rica)

Árbitro principal: Guido González

Transmisión: ESPN Deportes / Disney+

Norteamericano Guido González dirige LDA-Motagua

Norteamericano Guido González dirige LDA-Motagua

 (Michael Pimentel/ISI Photos)


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Kevyn Oseguera
Kevyn Oseguera

Con experiencia en Diario Deportivo Diez desde 2018, periodista con especialidad en fútbol internacional y nacional. Graduado como Licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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