Alajuelense vs Motagua EN VIVO: hora, árbitro y dónde ver la Copa Centroamericana

Tras igualar 0-0 en el choque de ida, la serie llega completamente abierta. Sin embargo, las matemáticas le dan un matiz especial al Ciclón Azul : un empate con goles (1-1, 2-2, etc.) le otorgaría la clasificación directa gracias a la regla del gol de visitante.

Motagua afronta esta noche un partido trascendental en sus aspiraciones internacionales. El conjunto hondureño se mide a la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, buscando el boleto a la gran final de la Copa Centroamericana 2026.

El escenario no le resulta ajeno al cuadro catracho. En su última visita al Morera Soto, registrada el 23 de septiembre de 2025, el Motagua logró su primer y único triunfo histórico en ese recinto al vencer 1-0 con una anotación solitaria de Matías Vázquez. Aunque en aquella oportunidad el resultado no bastó para avanzar tras haber caído 2-1 en la ida, el antecedente demuestra que ganar en suelo tico no es imposible.

Ambos equipos llegan a este compromiso sin atravesar su mejor momento en sus respectivas ligas locales. No obstante, en el plano internacional la historia se escribe distinto:

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-Favorecidos por la historia y el plantel: La Liga Deportiva Alajuelense parte como favorita en los papeles. Su condición de tricampeón centroamericano, sumada a una plantilla más amplia y al respaldo de su afición en una cancha exigente, le otorgan un peso futbolístico considerable.

-La clave táctica para el Ciclón: Los dirigidos por el técnico español Javier López López necesitarán máxima concentración defensiva y precisión en el ataque. Para aspirar a la clasificación, Motagua deberá evitar el pelotazo constante hacia el área rival, un recurso que facilita la labor de la zaga y el guardameta manudo, y apostar por un juego más elaborado y efectivo.

Cualquier despiste en el terreno de juego será definitivo para determinar al finalista del certamen.