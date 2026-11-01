Motagua se baja a Marathón y Olimpia es líder: así queda la tabla del Apertura 2026

La jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional dejó un importante movimiento en la tabla de posiciones luego de la victoria de Motagua por 2-0 sobre Marathón, en un resultado que le permitió al Ciclón Azul escalar en el campeonato. Las Águilas tuvieron como protagonista a Denis Meléndez, quien firmó un doblete para darle los tres puntos al conjunto azul. Con este triunfo, Motagua alcanzó los 25 puntos y desplazó al Monstruo Verde, que se quedó con 22 unidades y cayó al cuarto puesto.

En la parte alta de la clasificación, Olimpia continúa como líder tras alcanzar los 29 puntos, luego de imponerse con autoridad por 3-0 al CD Choloma en un duelo disputado en el Estadio Rubén Deras. Por su parte, Real España es el máximo perseguidor del conjunto dirigido por Eduardo Espinel y permanecen en la segunda posición con 27 unidades luego de su victoria de 3-1 sobre Juticalpa FC. La jornada también dejó triunfos importantes para Estrella Roja y Lobos UPNFM. El conjunto de Danlí derrotó 3-1 al Independiente y llegó a 16 puntos, mientras que los universitarios protagonizaron un emocionante 4-3 frente a Génesis FC para alcanzar las 15 unidades. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La fecha 12 todavía tiene pendiente el enfrentamiento entre Olancho FC y Platense FC, compromiso que podría generar nuevos movimientos en la clasificación del Apertura 2026 para cerrar el telón de la decimosegunda ronda.