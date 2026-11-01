  1. Liga Nacional

Motagua se baja a Marathón y Olimpia es líder: así queda la tabla del Apertura 2026

Las Águilas Azules se bajan al Monstruo Verde y sigue de cerca a Real España y Olimpia tras la jornada 12 del Apertura 2026.

Motagua se baja a Marathón y Olimpia es líder: así queda la tabla del Apertura 2026

Motagua es tercer lugar luego de bajar a Marathón en la tabla de posiciones del Apertura 2026.
01 de noviembre de 2026 a las 18:51

La jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional dejó un importante movimiento en la tabla de posiciones luego de la victoria de Motagua por 2-0 sobre Marathón, en un resultado que le permitió al Ciclón Azul escalar en el campeonato.

Las Águilas tuvieron como protagonista a Denis Meléndez, quien firmó un doblete para darle los tres puntos al conjunto azul. Con este triunfo, Motagua alcanzó los 25 puntos y desplazó al Monstruo Verde, que se quedó con 22 unidades y cayó al cuarto puesto.

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En la parte alta de la clasificación, Olimpia continúa como líder tras alcanzar los 29 puntos, luego de imponerse con autoridad por 3-0 al CD Choloma en un duelo disputado en el Estadio Rubén Deras.

Por su parte, Real España es el máximo perseguidor del conjunto dirigido por Eduardo Espinel y permanecen en la segunda posición con 27 unidades luego de su victoria de 3-1 sobre Juticalpa FC.

La jornada también dejó triunfos importantes para Estrella Roja y Lobos UPNFM. El conjunto de Danlí derrotó 3-1 al Independiente y llegó a 16 puntos, mientras que los universitarios protagonizaron un emocionante 4-3 frente a Génesis FC para alcanzar las 15 unidades.

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La fecha 12 todavía tiene pendiente el enfrentamiento entre Olancho FC y Platense FC, compromiso que podría generar nuevos movimientos en la clasificación del Apertura 2026 para cerrar el telón de la decimosegunda ronda.

ASÍ QUEDA LA TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2026

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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