Espinel tras golear al Choloma: "Hoy se ve por qué este club es el más grande de Centroamérica"

El técnico uruguayo remarcó que su club sigue siendo el más grande de la región y habló sobre la participación que le está dando a los jóvenes. Asegura que no le sorprendió el apoyo de la afición porque "así es el hincha olimpista".

Eduardo Espinel atendió la rueda de prensa luego de la goleada del Olimpia sobre Choloma (0-3), un triunfo que considera importante por cómo afrontaba el equipo este encuentro después de la dolorosa eliminación a la final de la Copa Centroamericana.

¿Qué tanto sana este triunfo esa herida internacional?

"Buenas noches a todos, un gusto estar en este estadio, agradecido con Dios por permitirnos estar con trabajo. Con la pregunta respecto de que ya pasamos vuelta a la página, esto no es revancha, ni quedar mejor desde el punto de vista anímico porque por ahí no pudimos conseguir el objetivo de la Copa Internacional, ya dimos vuelta a la página, no pensamos en eso, estamos enfocados solamente, pura y exclusivamente en el torneo. Una victoria que desde el punto de vista psicológico la necesitamos, y a seguir trabajando que se nos vienen días difíciles, partidos importantes y donde realmente no nos sobra nada, así que tenemos que estar atentos a todo lo que viene".

¿Qué mensaje da el Olimpia con esta goleada?

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"El mensaje es claro, que más allá de que estamos golpeados, dolidos, el fútbol tiene estas cosas que hay que levantarse, sacudirse un poco la tierra y seguir adelante como la vida, como cuando ustedes también pueden tener dificultades y no hay tiempo de lamento porque jugábamos a los tres días, jugamos nuevamente después, jugamos el miércoles de nuevo, entonces hay que seguir para adelante y este grupo, el mensaje que da, que quiere seguir consiguiendo cosas, algunos por ahí no la valoran, pero este grupo va a seguir trabajando para este nuevo objetivo que es pelear el torneo como debe ser".

Olimpia se reivindica ante su afición

"Sí. Nosotros no tenemos que reivindicar o nada con la hinchada, ellos siempre están con nosotros, hoy respondió nuevamente, hacen su viaje, alientan, yo creo que la hinchada sabe que el equipo deja todo, deja todo en el campo y eso es lo más importante como tiene que ser el jugador de Olimpia. A veces se consiguen los triunfos, a veces no, pero lo que no se renuncia acá es el seguir adelante y con la cabeza en alto, como el hincha que siempre está empujando. Así que nada, era un partido difícil, es un equipo de Choloma que juega muy bien, ha venido jugando muy bien el campeonato, viene peleando también meterse a la definición, entonces una cancha que por ahí no permite el juego fluido, hay que adaptarse, pero creo que jugamos ante un rival que sabíamos que iba a ser difícil y que por el momento iba a tener su juego y por el momento lo tuvo".