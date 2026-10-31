LA TABLA: Lobos se baja al Choloma, Génesis en estado crítico y Olimpia es puntero

Con este resultado, los universitarios suman 15 unidades tras 12 partidos disputados, lo que les catapulta directamente hasta la sexta posición de la tabla y los mete de lleno en la ansiada zona de liguilla.

El torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras sigue al rojo vivo tras disputarse una emocionante jornada que agita de forma notable la parte baja y alta de la clasificación. En uno de los duelos directos más atractivos, los Lobos de la UPNFM consiguieron un valioso triunfo que les permite dar un paso al frente muy importante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Por el contrario, la cara de la moneda se la lleva el Génesis FC, conjunto que sufrió un duro revés que complica considerablemente su panorama en el torneo. Tras este tropiezo, el equipo de La Paz se estanca con 11 puntos en 12 presentaciones, quedando relegado hasta la novena casilla y hundiéndose peligrosamente en los últimos lugares de la tabla, obligado a reaccionar con urgencia en las próximas fechas si desea salir de la zona baja.

En la cúspide de la clasificación, la lucha por el liderato se mantiene sumamente disputada y con un claro dominio de los protagonistas de siempre. El Olimpia afianza la cima del torneo de manera solitaria al acumular 26 puntos en 11 partidos, exhibiendo una gran solidez tanto en ataque como en defensa. Muy de cerca le persigue el Real España, que marcha en la segunda posición con 24 unidades, manteniendo una presión constante sobre el puntero y perfilándose como uno de los grandes candidatos al título.

Completando el podio y los puestos de privilegio directo se encuentran el Marathón y el Motagua, ambos instalados con 22 puntos tras 11 encuentros jugados. Los verdolagas se posicionan terceros gracias a una mejor diferencia de goles, mientras que las águilas azules acechan inmediatamente en el cuarto lugar. Por su parte, el Estrella Roja completa el grupo de los cinco primeros con 16 puntos, en un torneo donde cada unidad vale oro en la pelea por la clasificación.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La jornada 12 continúa este sábado, cuando Real España reciba al Juticalpa FC en el Estadio Olímpico, en duelo que inicia a las 5:15 PM. Posteriormente, Choloma recibirá a un herido Olimpia en el Estadio Rubén Deras. El cotejo arranca a las 7:30 de la noche.

Para el domingo 1 de noviembre habrá dos partidos más. El clásico de las Emes es uno de ellos. Motagua recibe al Marathón a las 5:15 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Finalmente, Olancho y Platense cierran la jornada 12 en Juticalpa, en partido que arranca a las 7:30 de la noche.