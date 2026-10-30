Estrella Roja vs Independiente EN VIVO: alineaciones confirmadas en el Marcelo Tinoco

El torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional tendrá un enfrentamiento inédito cuando Estrella Roja reciba al Independiente en el arranque de la jornada 12. Ambos clubes, que anteriormente coincidieron en la Liga de Ascenso, se verán las caras por primera vez en la máxima categoría del fútbol hondureño, en un compromiso donde los dos necesitan sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la liguilla.

El encuentro se disputará este viernes en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, donde Estrella Roja buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los primeros puestos. El conjunto debutante en Primera División ocupa la séptima posición con 13 unidades y llega después de protagonizar un emocionante empate 3-3 frente al Olancho FC en Juticalpa.