Lobos vs Génesis FC EN VIVO: Carter Bodden liquida con la zurda y empata el partido

Génesis FC está venciendo 2-1 a Lobos UPNFM en el Estadio Emilio Williams, por la jornada 12 del torneo Apertura.
48': ¡GOOOOOOLAZO DEL GÉNESIS FC! Walter Martínez anota un golazo tras zapatazo afuera del área. La pelota se coló en el costado derecho del arco de Guity.
14': ¡GOOOOOOOOOL DE LOBOS UPNFM! Glavocic empata el partido tras rematar en el área de Génesis FC. El gol llegó en un horror de Manuel Gamboa que no despejó la pelota.
6': ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL GÉNESIS! Carlos Arzú anota un soberbio un golazo de derecha, luego de que el Génesis robara la pelota en el mediocampo.
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LOBOS UPN: 12- Alex Guity; 2- Dayron Suazo, 15- Julián Glavocic, 3- Geremy Rodas, 25- Marcelo Santos, 24- Omar Elvir; 32- Juan Martínez, 11- Samuel Elvir, 13- Moisés Rodríguez, 20- Eliú López; 16- Carter Bodden.
GÉNESIS FC: 31- Ronaldo Balanta; 66- Kevin Pérez, 44- Manuel Gamboa, 2- Allans Vargas; 15- Edwin Maldonado, 33- Daniel Meléndez, 6- Roger Sander, 10- Walter Martínez, 20- Marco Solano; 11- Bryan Félix; 26- Carlos Arzú.