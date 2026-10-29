Comisión de Disciplina no perdona a Carlos Pérez por insultos a la árbitra Merlin Soto

La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 11 del torneo Apertura 2026-2027, con el castigo de tres partidos de suspensión para Carlos Pérez, futbolista del Marathón, como uno de los casos más destacados por su comportamiento contra el cuerpo arbitral.

De acuerdo con la resolución emitida el 29 de octubre, Pérez fue sancionado por emplear lenguaje ofensivo e insultante contra la árbitra Merlin Soto durante el encuentro entre Independiente y Marathón, disputado el 24 de octubre en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Según el informe, el jugador expresó: “siempre lo mismo, ladrona, payasa”, por lo que recibió tres partidos de suspensión. El Marathón también sufrió un castigo para Mauricio Suazo, identificado en el documento como KN, quien recibió tres partidos de suspensión por invadir la sala del monitor durante la revisión de una jugada. La resolución señala que se colocó frente a la pantalla para impedir que el cuarto árbitro revisara el gol, además de insultar y golpear el brazo del monitor mientras se realizaba la revisión.

COMISIÓN DE DISCIPLINA