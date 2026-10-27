Génesis FC anuncia millonaria inversión para iluminación del estadio de La Paz

El Génesis FC hizo oficial una noticia histórica para su entorno institucional tras anunciar el proyecto de modernización y equipamiento para el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, feudo donde el conjunto canario disputa sus compromisos como local. Tras haberse confirmado previamente el inicio de los trabajos de remodelación en el terreno de juego, el club dio un paso al frente al oficializar la llegada de un ambicioso sistema de alumbrado eléctrico para el coloso paceño. Ver: ASÍ MARCHA EL GÉNESIS EN EL APERTURA A través de un comunicado institucional, la directiva del cuadro aurinegro confirmó que la Alcaldía Municipal de La Paz ejecutará una inversión millonaria orientada exclusivamente a la instalación de torretas de iluminación. La llegada del alumbrado público al popular 'Rosuco' permitirá la programación de partidos en horario nocturno, transformando de forma radical la experiencia para el plantel y los aficionados.

El presidente del club, Gustavo Sánchez, manifestó su satisfacción por este logro de infraestructura, señalando que la modernización del escenario deportivo garantizará mejores condiciones para que la afición de La Paz y zonas aledañas pueda disfrutar del espectáculo futbolístico con mayor comodidad y tranquilidad en horas de la noche. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "La iniciativa contará con un financiamiento total de 12 millones de lempiras (L 12,000,000.00), gestionados por la municipalidad local. Esta inyección de capital representa una de las obras de infraestructura deportiva más trascendentales de la región central en los últimos años, elevando el estatus de la plaza dentro del mapa del balompié nacional", inicia el Comunicado del Génesis.