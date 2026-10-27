Génesis FC anuncia millonaria inversión para iluminación del estadio de La Paz

El Génesis FC hizo oficial una noticia histórica para su entorno institucional tras anunciar el proyecto de modernización y equipamiento para el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, feudo donde el conjunto canario disputa sus compromisos como local.
Tras haberse confirmado previamente el inicio de los trabajos de remodelación en el terreno de juego, el club dio un paso al frente al oficializar la llegada de un ambicioso sistema de alumbrado eléctrico para el coloso paceño.
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A través de un comunicado institucional, la directiva del cuadro aurinegro confirmó que la Alcaldía Municipal de La Paz ejecutará una inversión millonaria orientada exclusivamente a la instalación de torretas de iluminación. La llegada del alumbrado público al popular 'Rosuco' permitirá la programación de partidos en horario nocturno, transformando de forma radical la experiencia para el plantel y los aficionados.
El presidente del club, Gustavo Sánchez, manifestó su satisfacción por este logro de infraestructura, señalando que la modernización del escenario deportivo garantizará mejores condiciones para que la afición de La Paz y zonas aledañas pueda disfrutar del espectáculo futbolístico con mayor comodidad y tranquilidad en horas de la noche.
"La iniciativa contará con un financiamiento total de 12 millones de lempiras (L 12,000,000.00), gestionados por la municipalidad local. Esta inyección de capital representa una de las obras de infraestructura deportiva más trascendentales de la región central en los últimos años, elevando el estatus de la plaza dentro del mapa del balompié nacional", inicia el Comunicado del Génesis.
"Expresamos públicamente nuestro más sincero agradecimiento a la Honorable Corporación Municipal de La Paz, encabezada por el señor alcalde José Aníbal Flores, por su valioso respaldo y apoyo al desarrollo, fortalecimiento y mejora de la infraestructura deportiva de nuestra ciudad, a través de una importante gestión que contempla una inversión de 12 millones de lempiras para la ejecución del importante proyecto de iluminación y modernización de las instalaciones deportivas del estadio Roberto Suazo Córdova", destacó la institución en el escrito.
La junta directiva canaria remarcó además el impacto social y formativo que generará esta obra de ingeniería en la comunidad, abriendo espacio para el desarrollo integral de atletas locales. El proyecto busca dinamizar la economía de la ciudad a través del deporte y consolidar al feudo paceño como un inmueble apto para albergar competiciones de alto nivel.
"Esta valiosa y fundamental iniciativa representa un avance histórico para el deporte de nuestra ciudad de La Paz, ya que contribuirá de manera significativa a mejorar las condiciones actuales de las instalaciones del estadio; facilitará el desarrollo de diversas actividades deportivas en horarios nocturnos y brindará mayores oportunidades para el crecimiento del deporte de nuestros atletas y la práctica de diferentes disciplinas deportivas, promoviendo el surgimiento y la formación integral de una nueva generación de talentos deportivos", concluyó el comunicado.