Raúl Cáceres deja de ser el técnico del Platense: este es el elegido

El Platense prepara un cambio importante en su banquillo para intentar salir de la crisis deportiva que atraviesa en el torneo Apertura. DIARIO DIEZ conoció en primicia que Reynaldo Tilgutah se convertirá en el nuevo entrenador del Platense ante la salida del entrenador Raúl Cáceres. La nueva junta directiva del equipo porteño, comandada por el exjugador Adalid Puerto, tomó la decisión de apostar por Tilguath con la intención de cambiar el rumbo de una institución que atraviesa un momento complicado en la Liga Nacional. El estratega hondureño tendrá la misión de encontrar soluciones inmediatas para mejorar el rendimiento del plantel y alejarlo de los últimos puestos de la clasificación.

Junto al “Maizoro” también llegará Marlon Peña, quien se desempeñará como asistente técnico dentro del nuevo cuerpo de trabajo. Ambos tendrán la responsabilidad de preparar al equipo para los compromisos restantes del Apertura, en una etapa donde cada punto será determinante para las aspiraciones del conjunto escualo.

PLATENSE EN ESTADO CRÍTICO

La situación deportiva del Platense es preocupante, pues actualmente pelea por evitar el último lugar de la tabla de posiciones del torneo. Terminar en esa posición representa un riesgo importante para la institución, ya que deberá disputar un repechaje por la permanencia frente al equipo que finalice en el fondo de la clasificación del torneo Clausura. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el presente campeonato, los selacios acumulan ocho puntos y ocupan el penúltimo puesto de la clasificación, una situación que ha encendido las alarmas dentro de la institución. El equipo porteño necesita reaccionar cuanto antes para sumar unidades y evitar que la distancia con sus rivales se vuelva más complicada de remontar en las jornadas que restan. Por ahora, la única escuadra que se encuentra por debajo del Tiburón es el Juticalpa FC, que suma seis puntos en el Apertura. Con este panorama, Tilguath afrontará un reto exigente desde su llegada al banquillo, pues su principal objetivo será levantar al Platense, sacarlo de la zona baja y evitar que el club termine comprometido en la lucha por mantener su categoría en el fútbol hondureño.

Confirman a Reinaldo Tilguath y su asistente

"Platense Football Club le da la bienvenida a Reynaldo Tilgutah, quien asume el cargo de director técnico, y a Marlon Peña, como asistente técnico. Con compromiso, trabajo y pasión por estos colores, iniciamos una nueva etapa con la ilusión de alcanzar grandes objetivos".