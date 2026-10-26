¡Mesa de billar! Pulen el Estadio Nacional para la semifinal Olimpia vs Cartaginés

Todo está preparado en la capital hondureña para vivir una auténtica fiesta internacional. El Estadio Nacional Chelato Uclés vestirá sus mejores galas para albergar el electrizante choque entre el Club Deportivo Olimpia y el Cartaginés de Costa Rica, encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. La expectativa es máxima entre la afición merengue, que sueña con ver a su equipo sellar el boleto a la gran final del certamen regional.

Para garantizar el espectáculo de la jornada deportiva, el personal altamente calificado de la Nueva CONDEPOR ha intensificado los trabajos de mantenimiento en la cancha híbrida del recinto capitalino. Cada detalle del engramillado ha sido cuidado minuciosamente para asegurar que la pelota ruede impecablemente y que los protagonistas del partido puedan desplegar su mejor fútbol sin ningún tipo de inconveniente técnico en el terreno de juego.