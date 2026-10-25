UPNFM vs Olimpia EN VIVO: a qué hora y dónde ver la jornada 11 del Apertura 2026

La jornada 11 del Torneo Apertura 2026 trae un choque imperdible en el estadio Emilio Williams de Choluteca: los Lobos de la UPNFM reciben a Olimpia en un partido donde la necesidad de sumar y el buen momento de ambos clubes prometen emociones de principio a fin.
La Manada viene mostrando una notable recuperación tras un inicio de torneo complicado. Acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder ni recibir goles, cosecha en la que destacan tres victorias y un empate.
En su última presentación, los Universitarios aplastaron 4-0 al Atlético Independiente como visitantes. Actualmente se ubican en la octava posición con 12 puntos (tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas), por lo que buscarán aprovechar la localía para consolidar su mejoría y mantenerse firmes en la pelea por un cupo a la siguiente fase.
Por su parte, Olimpia marcha en los puestos de vanguardia con 23 unidades, producto de siete victorias, dos empates y una sola derrota. El conjunto albo llega motivado tras derrotar 2-1 a Real España en la fecha anterior, encadenando tres triunfos seguidos en el certamen local (superando también a Génesis y al Atlético Independiente).
Sin embargo, el equipo merengue tiene una cuenta pendiente fuera de casa: solo ha conseguido una victoria en sus últimas cuatro salidas ligueras, una racha que intentará romper en suelo sureño para no ceder terreno en la lucha por el liderato.
Horario y dónde ver en vivo
-Partido: Lobos UPNFM vs. Olimpia (Jornada 11 - Torneo Apertura 2026)
-Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
-Hora: 5:15 P.M
-Sede: Estadio Emilio Williams, Choluteca
-Transmisión: Deportes TVC
Historial reciente: Dominio merengue
Los antecedentes favorecen a los albos, ya que la UPNFM no ha podido vencer a Olimpia en sus últimos cinco enfrentamientos directos por Liga Nacional:
-2 de agosto de 2026: Olimpia 2-0 Lobos UPNFM (Apertura 2026)
-2 de abril de 2026: Olimpia 0-0 Lobos UPNFM (Clausura 2026)
-7 de febrero de 2026: Lobos UPNFM 0-1 Olimpia (Clausura 2026)
-5 de octubre de 2025: Lobos UPNFM 1-2 Olimpia (Apertura 2025)
-26 de julio de 2025: Olimpia 2-0 Lobos UPNFM (Apertura 2025)