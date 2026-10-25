UPNFM vs Olimpia EN VIVO: a qué hora y dónde ver la jornada 11 del Apertura 2026

La Manada viene mostrando una notable recuperación tras un inicio de torneo complicado. Acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder ni recibir goles , cosecha en la que destacan tres victorias y un empate.

La jornada 11 del Torneo Apertura 2026 trae un choque imperdible en el estadio Emilio Williams de Choluteca: los Lobos de la UPNFM reciben a Olimpia en un partido donde la necesidad de sumar y el buen momento de ambos clubes prometen emociones de principio a fin.

En su última presentación, los Universitarios aplastaron 4-0 al Atlético Independiente como visitantes. Actualmente se ubican en la octava posición con 12 puntos (tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas), por lo que buscarán aprovechar la localía para consolidar su mejoría y mantenerse firmes en la pelea por un cupo a la siguiente fase.

Por su parte, Olimpia marcha en los puestos de vanguardia con 23 unidades, producto de siete victorias, dos empates y una sola derrota. El conjunto albo llega motivado tras derrotar 2-1 a Real España en la fecha anterior, encadenando tres triunfos seguidos en el certamen local (superando también a Génesis y al Atlético Independiente).

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Sin embargo, el equipo merengue tiene una cuenta pendiente fuera de casa: solo ha conseguido una victoria en sus últimas cuatro salidas ligueras, una racha que intentará romper en suelo sureño para no ceder terreno en la lucha por el liderato.