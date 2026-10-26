Tilguath a DIEZ: su primera decisión en Platense y mensaje a Raúl Cáceres: "Venimos a trabajar"

En una entrevista exclusiva con DIEZ, el estratega nacional des detalle de cómo se gestó su llegada al conjunto porteño, analizó el complejo panorama deportivo que atraviesa el equipo en las últimas jornadas del torneo y envió un mensaje directo a la exigente afición que espera el resurgir de la institución.

El banquillo del "Tiburón" ya tiene dueño. Reynaldo "Chino" Tilguath asumió oficialmente la dirección técnica del Platense tras su paso por el San Esteban de la Liga de Ascenso, tomando las riendas del club escualo en sustitución de Raúl Cáceres tras los recientes movimientos en la directiva.

Fiel a su carácter, Tilguath no perdió tiempo y tomó su primera gran determinación al frente del club: el Platense volverá a disputar sus partidos como local en horario de las 3:00 de la tarde, buscando reencontrarse con su identidad y hacer pesar nuevamente la localía en el puerto.

¿Qué se siente regresar a los banquillos de primera división tras concretar su llegada al Platense?

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Estoy muy contento y agradecido con Dios. Ahora lo que toca es ir a trabajar.

Toma a un Platense que está pasando por un momento incómodo en las partes bajas de la tabla. ¿Qué se puede hacer para encarar estas cinco jornadas y terminar en una mejor posición?

Hay que trabajar para que el equipo sume la mayor cantidad de puntos posibles. Hay rivales directos en puerta, como Independiente, Policía y Choloma, y el partido del domingo es fundamental. Son encuentros que no se pueden perder; debemos sumar de a poco pensando en el objetivo.



¿Qué tan empapado estaba de la realidad de Platense, estando enfocado en la segunda división?

Siempre miro el fútbol nacional. Sería mentira decir que no lo veo; siempre sigo todos los partidos y de ahí sacamos conclusiones.

¿Cómo tomaron en San Esteban su salida para asumir este nuevo rumbo?

Lo más complicado fue hablar con el presidente. Como ya nos habíamos clasificado a la liguilla y llegaría otra persona a dirigir, me dio pesar los directivos como quienes siempre estuvieron cerca del equipo. Fue una decisión tomada en familia.

Le toca tomar el lugar de otro técnico nacional, Raúl Cáceres. ¿Qué opina al respecto?

Es difícil y complicado; estas son las situaciones que nos tocan a los entrenadores. A veces la gente malinterpreta las cosas al pensar que yo había hablado antes con Adalid Puerto. Hablamos únicamente después del partido que jugamos el domingo viniendo de Roatán, le dije que conversaríamos con tranquilidad al llegar a casa, terminamos de cerrar algunas cosas y ya mañana nos vamos a Cortés.

Este es su quinto equipo en primera división, tras su paso por Génesis, Olancho y ahora Platense. Ante resultados anteriores que quizás no salieron como esperaba, ¿llega al Platense con un sentido de revancha o buscando un nuevo horizonte?

No es cuestión de revancha, sino de ir a trabajar. Nos ha tocado estar en equipos modestos, pero uno siempre busca trabajar con la mayor disposición para que el equipo sea protagonista. Haremos lo mismo con Platense, mejorando lo necesario para terminar el torneo de la mejor manera.