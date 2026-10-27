Tilguath es presentado en Platense y deja mensaje: "Un equipo que no regale nada"

La llegada de Tilguath representa una de las primeras decisiones importantes de la nueva dirigencia del conjunto porteño, que busca fortalecer la estructura del club y devolverle protagonismo en el fútbol hondureño. La directiva apuesta por dos viejos conocidos de la institución para encabezar este nuevo proyecto deportivo.

Reynaldo Antonio Tilguath fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Platense tal como lo adelantó Diario DIEZ , 23 años después de su paso por la institución. El técnico hondureño estará acompañado por Marlon Peña como asistente y tendrá la misión de mejorar el rendimiento del equipo y ayudarlo a evitar el descenso.

Adalid Puerto, nuevo presidente del Platense, explicó que la intención es construir un proyecto sostenible y no limitarse a conseguir resultados inmediatos: "Tenemos un buen proyecto, pero debemos construir una base sólida para pagar a nuestros jugadores, cuerpo técnico y tener un equipo digno del puerto. La cosa es que hay que hacerlo bien; no es un proyecto de seis meses. Tenemos que mejorar la parte deportiva; es la base para conseguir buenos patrocinadores y así crecer como institución", expresó.

Por su parte, Wilson Williams, presidente ejecutivo del club, manifestó su confianza en el nuevo cuerpo técnico y destacó las cualidades del entrenador hondureño: "Sabemos que el profesor Tilguath va a mejorar al equipo, él no tiene una varita mágica, pero reconocemos su capacidad de trabajo y su cariño al club, con esto estamos seguros que vamos a mejorar", señaló.

En su presentación, Tilguath dejó claro que recuperar la fortaleza del Platense como local será uno de los primeros objetivos de su gestión: "Platense en casa siempre ha sido fuerte y ese debe ser el principio para iniciar a trabajar, ser un equipo que no regale nada. Este equipo es de la gente, yo me siento identificado por el año que estuve aquí, daremos todo para recuperar esa imagen del club, trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y ya para el Clausura reforzarnos un poquito para recuperar esa imagen que siempre ha tenido del club", manifestó el estratega.