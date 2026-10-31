Real España mudará su localía al Olímpico por daños en la cancha del Morazán

La Liga Nacional de Honduras confirmó un cambio de sede de última hora para el compromiso que sostendrán el Real España y el Juticalpa FC, reprogramando el encuentro para el Estadio Olímpico. La determinación obedece al severo deterioro que sufrió el terreno de juego del Estadio Francisco Morazán tras albergar un masivo evento público durante el fin de semana anterior, condición que inhabilita el recinto para la práctica del balompié profesional. La Municipalidad de San Pedro Sula, entidad propietaria del inmueble, ratificó que el tradicional coloso sampedrano permanecerá cerrado al público durante al menos un mes. Este lapso se destinará a labores intensivas de agronomía para restaurar la superficie híbrida, la cual presentó daños considerables en un alto porcentaje de su extensión tras el desmontaje de las estructuras del espectáculo.

La obligada mudanza genera profunda preocupación en la junta directiva y el cuerpo técnico del cuadro aurinegro, puesto que el terreno alterno del Estadio Olímpico presenta deficiencias de conservación similares. La condición del césped en dicho escenario ya fue objeto de duras críticas durante el reciente y accidentado triunfo aurinegro por 4-3 ante el Platense, donde el barro y las irregularidades dificultaron la circulación fluida de la pelota.

El malestar en la cúpula catedrática es evidente, considerando que el equipo venía consolidando una idea de juego vistosa y efectiva sobre la grama del Morazán, factor clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones. El cambio de escenario amenaza con neutralizar la propuesta táctica de la plantilla en un tramo crucial de la competencia.

A las deficiencias del terreno se suma la amenaza del factor climático predominante en la zona norte del país. La temporada de lluvias intensas que afecta constantemente a San Pedro Sula suele anegar el rectángulo del Olímpico, convirtiendo la cancha en un terreno extremadamente pesado y propenso a provocar lesiones en los futbolistas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Cambio de sede. #LigaHondubet https://t.co/mmOm4Bqu6p — Liga Hondubet (@lnfphonduras) October 30, 2026