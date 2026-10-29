Juan Ignacio Martínez avisa sobre el Juticalpa y confirma sanciones internas

El director técnico del Real España, Juan Ignacio Martínez, compareció ante los medios de comunicación en la antesala del compromiso que disputarán este sábado ante el Juticalpa FC en la cancha del Estadio Francisco Morazán. El estratega español enfatizó la necesidad de evitar distracciones en el tramo decisivo del campeonato y reveló que la junta directiva y el cuerpo técnico aplican sanciones severas de forma interna para erradicar las expulsiones e indisciplinas que han comprometido al equipo.

Martínez repasó con autocrítica los momentos de apremio sufridos en compromisos recientes producto de las tarjetas rojas, remarcando que el grupo hizo un desgaste físico desmedido para sostener los resultados. Asimismo, advirtió sobre los peligros que representa el cuadro olanchano, recordando que sus futbolistas cuentan con el recorrido suficiente para dar la sorpresa ante cualquier rival de jerarquía. "Peligró la victoria ante Platense, el equipo hizo un sobre esfuerzo. Lo mismo digo de Juticalpa que tiene mucho mejor equipo que donde está ubicado; tienen muy claro a qué juegan y los futbolistas nuestros lo saben. Será un partido complicado y ojalá no exista el sufrimiento del último partido; ya le ganó a Marathón que de las pocas victorias fue contra un equipo gallito de la tabla y eso dice mucho", analizó el entrenador ibérico.