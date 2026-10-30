Liga Nacional: ¡2 sorpresas en puestos de liguilla! Así quedó la tabla tras triunfo de Estrella Roja

Con esta victoria, Estrella Roja llegó a 16 puntos y escaló momentáneamente hasta la quinta posición, metiéndose en zona de liguilla y dando un paso importante en sus aspiraciones de clasificación.

La jornada 12 del torneo Apertura de la Liga Nacional comenzó este viernes con el triunfo 3-1 del Estrella Roja sobre el Club Atlético Independiente, en un resultado que provoca movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Por su parte, el Atlético Independiente se queda con 11 unidades en la posición 10 y no pudo aprovechar el inicio de una nueva fecha para acercarse a los puestos de clasificación.El viejo león es el líder del torneo con 26 unidades, pero tendrá que ganar este fin de semana para seguir en lo más alto.

La jornada continuará este sábado con los partidos Lobos UPN ante Génesis, Real España frente a Juticalpa y CD Choloma contra Olimpia.

La actividad finalizará el domingo con dos atractivos compromisos: Olancho FC se medirá a Platense, mientras que Motagua y Marathón protagonizarán el clásico de las emes.