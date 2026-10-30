Ni el VAR la vio: la mano que tiene echando fuego a Motagua tras la eliminación

La eliminación de Motagua en las semifinales de la Copa Centroamericana dejó una polémica arbitral que sigue dando de qué hablar. En el entorno del Ciclón Azul hay indignación por una decisión que pudo cambiar el desenlace de la eliminatoria. En los últimos minutos del partido de vuelta ante Liga Deportiva Alajuelense, se produjo una acción dentro del área rojinegra que desató los reclamos del conjunto hondureño. El balón impactó en la mano de Alexis Gamboa, pero el árbitro estadounidense Guido González no señaló penal.

La jugada tomó especial relevancia por el momento en que ocurrió. Motagua buscaba desesperadamente el gol del empate y una pena máxima le habría dado una oportunidad inmejorable para igualar el marcador y clasificar a la gran final por el gol de visitante. La controversia creció porque el árbitro tampoco fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor. La ausencia de una revisión alimentó el malestar en el entorno del conjunto capitalino, que cuestionaron que una jugada de semejante importancia no fuera examinada.

Las imágenes del contacto comenzaron a circular en redes sociales y avivaron el debate sobre el criterio arbitral. La posición del brazo del defensor y el impacto del balón se convirtieron en los principales argumentos de quienes consideran que Motagua debió recibir la pena máxima. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE