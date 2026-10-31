Real España vs. Juticalpa EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el duelo de la fecha 12

Real España y Juticalpa se enfrentan esta tarde en un compromiso correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026, con realidades completamente opuestas en la tabla de posiciones.

El conjunto aurinegro salta a la cancha con la obligación de sumar de a tres ante su afición, mientras que los pamperos llegan con la urgencia de rescatar puntos para salir del frío sótano del campeonato.

La gran novedad de este encuentro es el cambio de escenario de última hora dictado por la Liga Nacional. Aunque el partido estaba programado originalmente en el Estadio Francisco Morazán, la directiva se vio obligada a trasladar el juego al Estadio Olímpico Metropolitano. Esto se debió a los severos daños que sufrió la grama del Morazán tras el desmontaje de las estructuras de un concierto musical el fin de semana pasado, una situación que mantendrá ese recinto cerrado por labores de restauración por varios días.