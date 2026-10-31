Real España vs. Juticalpa EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el duelo de la fecha 12

Real España y Juticalpa se enfrentan esta tarde en un compromiso correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026, con realidades completamente opuestas en la tabla de posiciones.
El conjunto aurinegro salta a la cancha con la obligación de sumar de a tres ante su afición, mientras que los pamperos llegan con la urgencia de rescatar puntos para salir del frío sótano del campeonato.
La gran novedad de este encuentro es el cambio de escenario de última hora dictado por la Liga Nacional. Aunque el partido estaba programado originalmente en el Estadio Francisco Morazán, la directiva se vio obligada a trasladar el juego al Estadio Olímpico Metropolitano. Esto se debió a los severos daños que sufrió la grama del Morazán tras el desmontaje de las estructuras de un concierto musical el fin de semana pasado, una situación que mantendrá ese recinto cerrado por labores de restauración por varios días.
En el plano deportivo, la 'Máquina' llega en un momento dulce y consolidada en la segunda posición del torneo con 24 puntos. Bajo la dirección técnica del español JIM, el cuadro sampedrano busca un triunfo que le permita meter presión al liderato y afianzar su boleto directo a las semifinales.
La solidez defensiva y la contundencia en ataque mostrada en las últimas fechas colocan a los locales como los claros favoritos sobre el papel para llevarse el botín completo.
Por su parte, el panorama de Juticalpa es sumamente crítico y alarmante. El equipo pampero marcha en el último lugar de la clasificación general con apenas 6 puntos, producto de una campaña intermitente que los tiene sumergidos en una racha negativa.
El plantel olanchano viaja a la zona norte del país consciente de que no hay margen de error y con la misión de plantarse con personalidad en el Olímpico para firmar una hombrada que les devuelva el oxígeno en el torneo.
Finalmente, la dirigencia de Real España ha querido dar un toque festivo a la jornada. Además de establecer un precio sumamente accesible de L. 100 para la entrada general, se anunció una promoción especial de Halloween que permitirá ingresar gratis a todos aquellos aficionados que asistan a Olímpico vistiendo un disfraz. Se espera un ambiente colorido y familiar en las graderías para apoyar a un equipo que quiere romper su maleficio ante el colero.
¿Ya tenés tu disfraz? 👻👀 https://t.co/OdlcxkZsY1— Real Club Deportivo España (@rcdespana) October 31, 2026
HORA Y CANAL DEL PARTIDO
El encuentro entre Real España y Juticalpa comienza a las 5:15 PM y se transmite en vivo por Canal Deportes TVC. También puedes seguir todas la incidencias por nuetra página web en Diez.hn.