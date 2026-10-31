Choloma vs Olimpia EN VIVO: hora y canal para ver la Liga Nacional de Honduras

El Estadio Rubén Deras será escenario de un atractivo enfrentamiento entre Choloma y Olimpia, dos clubes que llegan con resultados positivos y medirán fuerzas este sábado por la jornada 12 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional. Los maquileros intentarán aprovechar su condición de local para sorprender al líder, mientras que los albos buscarán prolongar su buen momento en el campeonato y dejar atrás la eliminación internacional sufrida ante Cartaginés. El conjunto dirigido por Héctor Vargas se encuentra en la quinta posición de la tabla con 13 puntos, gracias a cuatro victorias, un empate y seis derrotas. Choloma atraviesa una etapa positiva después de imponerse 3-1 a Génesis FC en su último compromiso, resultado que le permitió alcanzar dos triunfos consecutivos. Ahora tendrá una prueba exigente ante uno de los principales candidatos al título, con la posibilidad de acercarse a los primeros lugares.

Del otro lado estará un Olimpia que llega como dueño absoluto del primer puesto con 26 unidades, producto de ocho partidos ganados, dos igualados y solamente uno perdido. Los dirigidos por Eduardo Espinel derrotaron 1-0 a Lobos UPNFM en su presentación anterior y acumulan cuatro victorias al hilo en la Liga Nacional, por lo que buscarán mantener esa dinámica para conservar su ventaja en la clasificación. Sin embargo, los merengues vienen de recibir un duro golpe en el plano internacional, luego de quedar eliminados en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. El empate 2-2 frente al Cartaginés en Tegucigalpa no fue suficiente para remontar la serie, después de haber perdido 1-0 en Costa Rica. Por eso, el compromiso ante Choloma representa una oportunidad para recuperar sensaciones y demostrar que la eliminación no afectará su rendimiento en el torneo doméstico.

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