Olimpia se sacude el golpe de la Centroamericana tras golear al Choloma

Olimpia dejó atrás la eliminación en las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf y encontró en el torneo Apertura 2026 una oportunidad para recuperar las buenas sensaciones. Los merengues visitaron el estadio Rubén Deras y terminaron imponiéndose con autoridad por 3-0 ante el Choloma, resultado que les permitió regresar a lo más alto de la clasificación. El conjunto dirigido por Eduardo Espinel tuvo que trabajar durante buena parte del encuentro para encontrar los espacios. Choloma también generó peligro en el primer tiempo y estuvo cerca de sorprender a los visitantes, pero se encontró con un inspirado Édrick Menjívar, quien respondió en varias ocasiones para mantener su portería en cero. Hermes Castillo y Lautaro Ferreira tuvieron oportunidades, aunque no consiguieron vencer al guardameta olimpista.

Los locales incluso reclamaron una posible pena máxima al comienzo del segundo tiempo, luego de una acción en la que apareció Clinton Bennett. El entrenador del Choloma solicitó la revisión mediante el FVS VAR, pero el árbitro determinó que no existía infracción para señalar penal. Olimpia también pidió revisar una fuerte entrada sobre José Raúl García en la primera parte, aunque la acción no terminó con una expulsión.

La resistencia del equipo maquilero se vino abajo al minuto 62. Edwin Rodríguez levantó un centro desde el costado derecho y encontró a Imanol Enríquez, quien apareció en el segundo poste para conectar un certero cabezazo y abrir el marcador. El gol le dio tranquilidad al León, que comenzó a encontrar mayores espacios para ampliar la diferencia en territorio cholomeño. Quince minutos después llegó el segundo tanto de los capitalinos. Kilmar Peña protagonizó una buena combinación y habilitó a Imanol Enríquez, quien sacó un potente derechazo para vencer a José Mariano Pineda. Olimpia ya tenía una ventaja de dos goles y encaminaba una victoria que le permitiría recuperar el primer lugar del campeonato. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La fiesta olimpista continuó al minuto 83, cuando Nicolás Dibble apareció para definir hacia el costado izquierdo de Pineda y establecer el tercer tanto. Sin embargo, el uruguayo todavía tenía algo más preparado: Choloma consiguió un penal al minuto 87 por una mano de Clinton Bennett, pero Lautaro Ferreira desperdició la oportunidad al ejecutar al centro y encontrarse con las piernas de Menjívar. En el tiempo añadido, Dibble firmó su doblete con una gran jugada individual al 90+7 para sellar la goleada.