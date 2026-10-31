JIM sobre el nivel de Mike Arana, la situación del portero Salazar y triunfo de Real España

El técnico español de la 'Máquina' habló en rueda de prensa sobre el gran nivel que está demostrando Mike Arana a sus 17 años y explica que en un futuro podría salir al extranjero si continúa evolucionando de esa manera. También fue consultado por Andrés Salazar , portero colombiano que fue fichado tras la lesión del 'Buba' López , pero que sigue sin aparecer en el plantel.

Juan Ignacio Martínez salió muy satifecho del Estadio Olímpico luego de que Real España consiguiera los tres puntos ante Juticalpa y tomara, provisionalmente, la cima del campeonato con 27 unidades.

JIM inició la comparecencia lamentando el terrible accidente ferroviario que se registró esta semana en su país y le deseó mucha fuerza y solidaridad a todos los que perdieron a un familiar o amigo.

"Buenas noches, me van a disculpar ustedes en primer lugar que hago una introducción. Saben ustedes que nuestro pueblo español ha sufrido esta semana un accidente gravísimo. Desde aquí toda mi solidaridad con las familias, todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Hay también amigos, no allegados a nosotros al Estado español, pero sí que es verdad que personas conocidas. Han sido dos días muy duros de intentar asumir lo que ha pasado y desde aquí de Honduras a todo el pueblo español, a todas las personas afectadas, nuestro afecto más grandioso y a las familias todo nuestro apoyo. Un beso muy grande para todos ellos. Perdón por la introducción".

Triunfo importante sobre Juticalpa y el debut de Milton Moya

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"La introducción que puedo hacer del partido sería muy larga. Yo soy muy honesto siempre, los que ustedes ya me van conociendo, que han estado conmigo en algunas charlas personales. Debo reconocer que hoy no hemos jugado un gran partido. Es verdad que empezamos muy bien, generando mucho peligro, metiendo el gol, pero ya se lo decía yo a los jugadores durante la semana que el equipo que viene es mal clasificado, pero no es real. Felicité a su entrenador al final del partido. Yo creo que nos plantearon muy bien el partido. Es cierto que luego el talento, la calidad nuestra y en esa suma de muchas cosas que hacemos, nos llevamos los tres puntos.

Pero debo reconocer que hoy, sobre todo la primera parte, me ha afectado bastante en el aspecto anímico, se lo comenté los jugadores en el descanso. Y a partir de ahí, luego en la segunda parte, hemos crecido, hemos tenido nuestras opciones. Y ellos han tenido una que ha hecho un paradón Pipo para haberse puesto 1-2.

Y referente a lo de Milton Moya, en ese momento buscas siempre soluciones en el equipo, vas empate, tienes delanteros. Es un chico que viene entrenando con nosotros desde que hemos llegado con un nivel muy bueno. He estado muy contento con su concurso y todo lo que ha aportado, no solo él. Usted pregunta por su debut, que es así, pero me gusta destacar todo el plante siempre en estos dos casos".

Mike Arana está levantando suspiros

"Es un jugador talentoso, desde que llegamos aquí lo vimos, no solo estaba el parón con la selección, llegó en los primeros entrenamientos, veíamos que hacía cosas diferentes. Fuimos a verlos allí a la capital el día del partido con Jamaica, creo recordar. Es decir, tiene muchas cosas. Yo le digo siempre a él que hay una palabra que se la tiene que poner como bandera, que es humildad. Ahora mismo usted lo está ensalzando, mañana llegarán en su barrio, en su casa, la palmadita. Esto es un camino muy largo, es muy joven, que sigue trabajando, que tiene muchas cosas muy buenas, pero otras que mejorar, y humildad. Y ojalá sea un referente en un futuro de Honduras. Yo estoy convencido que si él sigue en esta línea, con ese talento que tiene, próximamente lo perderemos incluso en la liga. Será un jugador a cotas mayores.

¿Qué pasa con el portero Andrés Salazar? Ni en el banquillo

"No lo puedo decir. Sé que estaban en gestiones con la Federación, que estaba todo prácticamente para hacer (el fichaje), pero el chico todavía hoy no ha podido sentarse".

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Apuesta por canteranos

"Nosotros entrenamos con los profesionales y muchos chavales. Y luego, a la misma hora están haciendo un buen trabajo Josué, Reyes y Mauro, también que son personas que conocen mucho a los chavales. Vemos los partidos que juegan de reserva al día siguiente después de los nuestros. Es decir, todo ese enfoque luego lo trasladamos.Y luego están ellos. Yo siempre se lo digo a los chavales. Yo no miro DNIS. Si los chavales son capaces de demostrar en el terreno de juego que nos pueden ayudar, pues bienvenido. Es decir, muy agradecidos a ellos y ellos para crecer como futbolistas".

¿Qué le falta mejorar a Real España?

"Nosotros hemos hecho un inicio de partido muy bueno, antes de meter el gol incluso, de buenas jugadas. Pero metimos el gol y como que nos relajamos un poquito. Entonces esas cosas penalizan mucho. Juticalpa empezó a crecer como equipo, nos lo puso complicado. Y luego los cambios... teníamos jugadores como Osorto que venía de la semana anterior sin jugar y esta semana ha estado entre algodones. Jeffrey Ramos también ha estado entre algodones. Eddie andaba también con una ligera molestia. Es decir, son cosas que ustedes a lo mejor y la propia afición no saben. Y para eso están los chavales. Han salido. La verdad que yo estoy muy satisfecho".