Mike Arana revela cómo se ganó un puesto en Real España y qué le dicen en la Selección

Real España celebró una importante victoria 3-1 frente al Juticalpa por la jornada 12 del torneo Apertura, pero uno de los grandes protagonistas de la noche fue Mike Arana. Con apenas 17 años, el joven atacante se destapó con un doblete y se convirtió en la figura del encuentro. El futbolista aurinegro vivió un sábado inolvidable al conseguir sus primeros dos goles en Liga Nacional, confirmando el buen momento que atraviesa y el crecimiento que viene mostrando en el primer equipo de la 'Máquina'.

Después del encuentro, Arana no escondió su felicidad por lo conseguido y destacó el trabajo que ha realizado para aprovechar las oportunidades que le están brindando. "Estoy muy orgulloso de mí, de mi trabajo, de mi confianza con el profe. Gracias a Dios, todo bien", expresó el juvenil al ser consultado sobre los últimos meses de su carrera, en los que también ha tenido participación con la Selección Nacional de Honduras. Mike Arana reconoció que marcar dos goles en un mismo partido representa un momento muy especial en su todavía corta trayectoria profesional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "La verdad, muy contento. No es cualquiera que pueda marcar dos goles en un partido. Es algo que me dio Dios y lo aproveché", manifestó con una sonrisa después de convertirse en la figura del triunfo aurinegro. "Lo he venido trabajando día a día. Gracias a Dios ya se me pudo dar hoy", comentó acerca de la preparación de su segundo tanto.

DISCIPLINA Y TRABAJO

También habló sobre cómo ha ido ganando protagonismo y minutos en Real España, destacando que su fórmula ha sido mantener la disciplina y trabajar de la misma manera en cada entrenamiento. "La verdad que estoy trabajando de la misma manera, cada entrenamiento, y gracias a Dios el profe me está dando la confianza", señaló. El juvenil ha comenzado a responder dentro de la cancha y su actuación ante Juticalpa representa una importante recompensa a la confianza que ha recibido del cuerpo técnico.

Uno de los aspectos que más llaman la atención en el crecimiento de Arana es que, con apenas 17 años, ya ha tenido la oportunidad de debutar en Liga Nacional y vestir la camiseta de la Selección. El atacante admite que vive una etapa especial, pero también destacó la importancia de mantener la humildad y escuchar a las personas que lo acompañan en su carrera. "Tengo a mis padres que me apoyan en eso, al Proyecto Histórico, que están siempre conmigo, y a Pablo, que me está apoyando", explicó al hablar de quienes lo ayudan a mantener los pies sobre la tierra.



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