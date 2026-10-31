¡Zurdazo letal! Así fue el primer gol de Mike Arana con Real España en Liga Nacional

La cantera de Real España comienza a dar frutos y este sábado Mike Arana vivió una tarde inolvidable al marcar su primer gol en la Liga Nacional. El joven atacante aurinegro se estrenó como goleador en el compromiso frente a Juticalpa, correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026-2027, apenas al minuto 6 del encuentro, tras liquidar con el botín zurdo en gran pase de Roberto Osorto.

Con apenas 17 años, Arana aprovechó la oportunidad para dejar su huella con la camiseta de la Máquina y demostrar que es uno de los jóvenes talentos que buscan abrirse camino en el fútbol hondureño.