¡Zurdazo letal! Así fue el primer gol de Mike Arana con Real España en Liga Nacional

La cantera de Real España comienza a dar frutos y este sábado Mike Arana vivió una tarde inolvidable al marcar su primer gol en la Liga Nacional. El joven atacante aurinegro se estrenó como goleador en el compromiso frente a Juticalpa, correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026-2027, apenas al minuto 6 del encuentro, tras liquidar con el botín zurdo en gran pase de Roberto Osorto.
Con apenas 17 años, Arana aprovechó la oportunidad para dejar su huella con la camiseta de la Máquina y demostrar que es uno de los jóvenes talentos que buscan abrirse camino en el fútbol hondureño.
El futbolista también ha comenzado a llamar la atención en el entorno de la Selección Nacional de Honduras. De hecho, fue uno de los juveniles considerados por el entrenador José Francisco Molina para integrar las convocatorias de los cuatro compromisos de la Nations League de la Concacaf, una muestra de que está en el radar del cuerpo técnico de la Bicolor.
Ahora, Mike Arana suma un capítulo importante en su trayectoria al conseguir su primera celebración goleadora en la máxima categoría del balompié hondureño. Con 17 años, el atacante comienza a levantar la mano en Real España y espera que este tanto sea el primero de muchos con los colores aurinegros.