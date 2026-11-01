Motagua choca ante Marathón: hora y por dónde ver hoy el clásico de la fecha 12

Motagua y Marathón se verán las caras este domingo en el tradicional compromiso, bautizado popularmente en el fútbol catracho como el "Clásico de las M's", que se disputará en la cancha del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.



Dicho escenario promete una gran entrada de aficionados locales para alentar al 'Ciclón Azul' en este juego de vital importancia. El contexto del partido añade una dosis extrema de dramatismo, ya que ambas instituciones se encuentran empatadas con 22 puntos en la clasificación, ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente.



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Quien logre salir victorioso del coloso capitalino no solo se consolidará en los puestos de clasificación a liguilla, sino que también meterá presión directa a los dos primeros lugares del campeonato (Olimpia y Real España), manteniendo vivas las esperanzas de asegurar el liderato en el cierre de las vueltas regulares.



Motagua, comandado por el estratega español Javier López, llega a esta cita en un estado de forma envidiable tras ligar tres triunfos de manera consecutiva. El conjunto azul ha mostrado una sólida cara defensiva y contundencia en ataque al superar recientemente a escuadras como Choloma, Platense y Juticalpa, lo que ha devuelto la total confianza a un plantel que sueña con levantar otra vez el título.



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Sin embargo, viene de caer con las botas puestas en las semifinales de la Copa Centroamericana, aunque aseguró su presencia en la próxima edición de la Champions de Concacaf que se jugará en febrero.

