Vargas atiza tras sufrir goleada de Olimpia: "Penal clarísimo, ya nos pasó en Tegucigalpa"

También dio su punto de vista sobre el penal errado de su equipo en los minutos finales y fue consultado sobre si los clubes de Costa Rica ya le pasaron por encima a los hondureños.

El entrenador del cuadro maquilero explica que están compitiendo contra todos. "No entiendo por qué esa manera de pitarnos a nosotros, de tratar de alguna manera que perdamos", aseguró en la conferencia de prensa tras el compromiso.

Héctor Vargas lamentó al derrota que sufrió el Choloma ante Olimpia (0-3) por la fecha 12 del Apertura y apuntó que el árbitro del encuentro no pitó un claro penal que hubiese cambiado el desarrollo del mismo.

Intentaron someter a Olimpia y luego vino acción del penal que ustedes reclamaron

"Si uno dice que jugaste mejor y perdiste 3-0, no te creen, porque el resultado es así. Pero sí tuvimos mejores opciones, el equipo jugó con más intensidad que el rival. Dentro de la manera ya de jugar de Menjívar, le agregó un poco más todavía de pasividad, que pasaban los minutos. Yo estoy seguro que el árbitro cobró el penal en el segundo, porque no quiso cobrar el primero. En Televicentro lo estaban diciendo claro, fue penal y yo después lo vi también, fue un penal clarísimo, no lo quiso cobrar. Nos pasó ya en Tegucigalpa también con el tema de que Jefferson con el VAR nos cobró un gol cuando estaba en offside, que después inclusive la comisión de arbitraje dijo que era ofsside.

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Entonces tenemos esa equivocación, estamos nosotros pagando algo que realmente no sabemos, hay algo que no entiendo. Inclusive le dije al árbitro que cobró el penal porque era demasiado evidente. ¿Cómo no va a ver ese penal? Uno ya no puede andar pidiendo algo tan evidente, porque realmente ese penal fue clarísimo, él no lo vio, el otro no lo quiso ver ni siquiera con el VAR, porque después, vuelvo a repetir, la televisora y todos los periodistas dijeron que lo miraron de nuevo vieron el pisotón, era un penal clarísimo e íbamos 0-0. Así que sinceramente no entiendo por qué esa manera de pitarnos a nosotros, de tratar de alguna manera que nosotros nos perdamos. En este caso, con toda la posibilidad que teníamos de que el partido se pusiera a favor nuestro, nos frenó ahí.

Después tenemos que reconocer tres veces que llegó Olimpia, tres goles. También viene el segundo y el tercero porque estamos jugando a empatar el partido, que era lo que buscábamos. Pero vamos a seguir creciendo, a tratar de jugar en contra de todo lo que tenemos en contra y veremos si el jueves nos toca sumar contra Independiente".

Con ese penal fallado lo cambió todo

"Es que un poco pasa la reiteración de errar penales. Nos pasó contra Génesis allá, nos pasó contra Platense aquí y nos vuelve a pasar otra vez contra Limpia. Entonces esa reiteración de hierro, de patear al penal, fue lo que realmente nos tira un poco abajo. Vamos a tener que seguir mejorando, y a pesar de que fuimos cambiando pateadores, con ninguno de los tres acertamos, porque lo hizo Ever Flores, lo hizo Aldo Fajardo, lo hizo Lautaro y ninguno de los tres pudo convertir, así que tenemos que tratar de ver quién es el que está mejor para los penales".