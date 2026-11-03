El clásico Motagua-Olimpia no se jugará en el Estadio Nacional: esta sería la sede

El tradicional enfrentamiento entre Motagua y Olimpia tendrá un cambio importante de escenario para la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional. El clásico capitalino no podrá disputarse en el Estadio Nacional Chelato Uclés, debido a que el principal recinto deportivo de Tegucigalpa estará ocupado por actividades ajenas al fútbol. El coloso capitalino permanecerá fuera de servicio entre el 16 y el 27 de noviembre, ya que sus instalaciones serán utilizadas para un evento organizado por la Iglesia Católica. Esta situación obligará al conjunto azul, que administrativamente será local, a buscar una sede alterna para recibir a su máximo rival.

DIARIO DIEZ conoció que el Estadio Carlos Miranda de Comayagua tiene prácticamente asegurada la organización del clásico, pues las negociaciones y preparativos se encuentran en un 90 por ciento definidos. De esta manera, el esperado duelo entre los dos clubes más populares del país saldría de la capital hondureña. La planificación apunta a que el compromiso se dispute el domingo 22 de noviembre, fecha en la que Motagua y Olimpia protagonizarían uno de los encuentros más atractivos de la recta final de las vueltas regulares. El cambio de sede también representa un movimiento importante para las dos instituciones, que deberán trasladar su logística hasta la ciudad colonial.