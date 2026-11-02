Concacaf castiga a Olimpia y Motagua tras el fracaso en la Copa Centroamericana

La lucha por el dominio futbolístico en Centroamérica ha dado un giro importante tras la conclusión de las semifinales de la Copa Centroamericana. El prestigioso ranking de clubes de la Concacaf ha sido actualizado, dejando una nueva jerarquía en la región y un cambio de dueño en el primer puesto. Olimpia que había reinado en la zona durante varios meses consecutivos, ha cedido el ansiado trono. Los "Merengues" sufrieron un duro tropiezo al caer eliminados en su serie frente al Club Sport Cartaginés, un resultado adverso que les costó una valiosa cantidad de puntos en la clasificación confederada.

Quien supo aprovechar al máximo esta caída fue la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Con un total de 1,774 unidades, el conjunto rojinegro se adueñó del liderato absoluto en el área centroamericana dentro de la tabla oficial de la Concacaf. Por su parte, el Olimpia quedó ubicado en la segunda posición con 1,770 puntos (perdieron -9), muy cerca de la cima pero obligado a remar contra corriente. El gran beneficiado de la serie semifinal fue precisamente el Cartaginés, que sumó más de 13 unidades gracias a su victoria sobre los hondureños y escaló hasta el tercer puesto con 1,448 puntos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La parte alta de la clasificación la completan otros clubes tradicionales de Costa Rica. El Deportivo Saprissa se mantiene firme en el cuarto lugar con 1,446 unidades, mientras que el Herediano, donde milita Getsel Montes, cierra el codiciado "top 5" centroamericano acumulando 1,436 puntos. El panorama para los demás representantes del fútbol hondureño muestra a los otros gigantes nacionales un poco más abajo en la tabla regional. Motagua (bajó -5 puntos), Marathón y Real España figuran de manera consecutiva en las casillas ocho, nueve y diez, respectivamente, dentro del conteo de la Concacaf.



Este nuevo ordenamiento refleja la alta competitividad que se vive en los torneos internacionales de la región. Con los equipos ticos tomando impulso y los hondureños buscando revancha, la lucha en el ranking promete emociones fuertes para lo que resta de la temporada.