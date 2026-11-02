Convocatoria de Honduras: las bajas y novedades para los duelos en Medio Oriente

El seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, presentó este lunes la convocatoria oficial para los partidos de la fecha FIFA de noviembre, provocando un terremoto en el entorno de la Bicolor. Con miras a la gira por Medio Oriente, donde se medirán ante Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, el estratega apostó por una profunda renovación, dejando fuera a nombres de peso e introduciendo caras nuevas que refrescan el plantel.

La gran sorpresa de este llamado pasa por el descarte de futbolistas que venían siendo pilares o cartas recurrentes en los esquemas de la 'H'. En la portería destaca la ausencia del suplente Luis Ortiz y en la defensa nombres como Luis Vega, Cléver Portillo y Cristopher 'El Búho' Meléndez, una decisión que desarma parte del bloque bajo habitual. En la medular, el golpe es igualmente severo. No estará el volante de contención Kervin Arriaga. Molina ya había adelantado hace unos días que el jugador le pidió no ser llamado para estos encuentros amistosos. Tampoco el creativo del Olimpia, Jorge Álvarez, que pierde su lugar para esta gira. Asimismo, la baja del extremo José Mario Pinto deja al ataque hondureño sin uno de sus hombres más desequilibrantes en el uno contra uno. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para suplir estas bajas, Molina recurre a otros jóvenes. Bajo los tres palos, el arquero Enrique Facussé recibe la oportunidad de integrarse al equipo ante la lesión de gravedad que sufrió Luis 'Buba' López. La renovación defensiva y del mediocampo se hace evidente con la inclusión de Natanael Martínez, Kevin Pérez, Julián Martínez, Darlin Mencía, Diego Matute y el prometedor Kevin Gyamfi, quienes buscarán ganarse un puesto de cara a los próximos retos oficiales. En el ataque, la gran noticia es el regreso de Rigoberto Rivas, el atacante del Kocaelispor turco vuelve a la Selección para aportar la experiencia y el ritmo competitivo, sumándose a la propuesta ofensiva.