La FFH le responde al presidente de Olancho FC sobre jugadores convocados a la Bicolor

Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras reveló que todavía no hay jugadores convocados de Potros para la Selección Nacional como dijo su propietario, Samuel García. El dirigente reveló que únicamente se sumaron a una prelista, pero eso no significa que van a ser convocados. "Yo he tenido la suerte, por decirlo a la suerte porque tengo buena relación con él (Samuel García), he tenido la suerte de conversar con él y ya le he explicado esto en varias ocasiones, pero será que no me he explicado bien. Nosotros antes de dar una lista bloqueamos a los jugadores, hay un proceso de preselección. Entonces, al igual que ha sucedido en convocatorias anteriores, que también Potros ha tenido bloqueos de jugadores de hecho, yo mismo, le comuniqué al presidente, pues algunos de ellos, en este caso, los tres jugadores que emitimos 15 días antes de la fecha FIFA, se le comunica una prelista, un bloqueo de esos jugadores", comentó Hernández en exclusiva a DIEZ.

Y es que Samuel García ha lanzado duras críticas a la Federación de Fútbol de Honduras con quien ha enfilado sus declaraciones con acusaciones de corrupción y otros temas. El dirigente amenazó con retirar el equipo de Liga Nacional después de algunas denuncias y reveló que le llamaron a tres jugadores a la Bicolor para callarlo.

💥🇭🇳 Samuel García dice que la Federación le convocó 3 jugadores para CALLARLO"Acabo de recibir una nota de la Federación diciendo que me convocan a tres jugadores a la Selección nacional, primera vez."🎙️ Entrevista completa en YouTubehttps://t.co/olHEiqqBc5... https://t.co/XwEq45taRv — Jorge Rivera (@JorgeRdeportes) October 27, 2026

Hernández aseguró que Olancho, sí puede tener algunos jugadores convocados, pero no garantizó que estén en esta fecha FIFA de noviembre donde Honduras estará enfrentando a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait, ambos encuentros en Oriente Medio.